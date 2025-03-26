Karar İlkay'da

Yeni sezonda Galatasaray'ın gündeminde olan önemli futbolcularından İlkay Gündoğan, kariyeri için karar aşamasına geldi. Manchester City'de Pep Guardiola'nın devam etmek istediği İlkay'ın nasıl bir karar alacağı herkes tarafından merak ediliyor. İspanya'da yayın yapan Todofichajes'in haberinde Galatasaray'ın 2 yıllık kontrat önerdiği savunuldu. Sarıkırmızılı takımın teklifinin yanı sıra İlkay Gündoğan'ın ailesinin de Türkiye'ye sıcak baktığı kaydedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da deneyimli ismi kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Ancak Manchester City'de Pep Guardiola'nın 34 yaşındaki yıldızla devam etme ısrarının İlkay Gündoğan'ın kararında belirleyici olacağı bildirildi.

39 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 39 resmi maça çıktı. İngiltere Premier Lig'de 25 maça çıkan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde de 10 karşılaşmada boy gösterdi. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon 2 gol atarken 3 asist yaptı ve 2 bin 374 dakika süre aldı.

ANTRENÖRLÜK İHTİMALİ

Futbolculuk kariyerinde son dönemine gelen İlkay Gündoğan'ın antrenörlük ihtimali de ön plana çıkıyor. İspanyol basınındaki haberde, Pep Guardiola'nın da futbol sonrası dönemde İlkay'ı teknik heyetine dahil etmek istediği aktarıldı.