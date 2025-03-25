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Haberler Galatasaray Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi

Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi

Son dakika Galatasaray haberi | Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 14:02
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Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi

2011 yılından itibaren Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, son dönemdeki formuyla eleştirilerin odağı olmasına rağmen takımını ayakta tutan isimlerden biri olarak öne çıktı.

Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi

Bu sezon gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilen tecrübeli kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve sarı kırmızılı takımla yollarını ayıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce ailesini Uruguay'a gönderen Muslera'nın milli arada da bazı eşyalarını ülkesine gönderdiği öğrenildi.

Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi

38 yaşındaki kaleci, bu sezon 35 maçta forma giydi ve kalesinde 49 gol gördü.

Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi

Uruguaylı eldiven 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

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