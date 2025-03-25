Galatasaray'da büyük ayrılık! Eşyalarını ülkesine gönderdi
Son dakika Galatasaray haberi | Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 14:02
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce ailesini Uruguay'a gönderen Muslera'nın milli arada da bazı eşyalarını ülkesine gönderdiği öğrenildi.
38 yaşındaki kaleci, bu sezon 35 maçta forma giydi ve kalesinde 49 gol gördü.
Uruguaylı eldiven 8 maçta ise kalesini gole kapattı.
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