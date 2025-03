GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda yine sahnede!

Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımda yakaladığı mükemmel istatistikler ile şampiyonluk yarışında Cimbom'un en önemli kozu oldu.

Sarı kırmızılılar zorlu fikstür öncesi milli ara ile nefes alırken Nijeryalı golcü, milli takım forması ile resitale devam etti.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya, son sıradaki Zimbabve ile karşılaştı.

Mücadelenin 74. dakikasında şık bir kafa golü ile fileleri sarsan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.

Öte yandan Zimbabve, 90+1. dakikada Chirewa'nın golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.

İŞTE O GOL

Victor osimhen scores for Nigeria once again!!!!! pic.twitter.com/GZj9A0MGkz