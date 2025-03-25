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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda yine sahnede!

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda yine sahnede!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takım forması ile fileleri sarsmaya devam ediyor. İşte attığı o müthiş kafa golü... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 21:05
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GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda yine sahnede!

Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımda yakaladığı mükemmel istatistikler ile şampiyonluk yarışında Cimbom'un en önemli kozu oldu.

Sarı kırmızılılar zorlu fikstür öncesi milli ara ile nefes alırken Nijeryalı golcü, milli takım forması ile resitale devam etti.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya, son sıradaki Zimbabve ile karşılaştı.

Mücadelenin 74. dakikasında şık bir kafa golü ile fileleri sarsan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.

Öte yandan Zimbabve, 90+1. dakikada Chirewa'nın golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.

İŞTE O GOL

Osimhen milli takımda da attı! Devamını Oku BUNU DA OKU

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