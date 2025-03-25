Demirbay Eyüp'e

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ancak bu sezon Gabriel Sara'nın gelmesiyle birlikte formasını kaybeden Kerem Demirbay, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Tecrübeli oyuncuyla geçtiğimiz haftalarda Samsunspor'un ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Dün de gelen bilgilere göre; Süper Lig'de Arda Turan önderliğinde iyi bir grafik ortaya koyan Eyüpspor, Kerem Demirbay için harekete geçme kararı aldı. Eflatun-sarılıların hem Kerem'le hem de Galatasaray'la sezon sonunda masaya oturacağı belirtildi. Teknik direktör Arda Turan'ın da Kerem'le birebir görüşme yapıp planlarını anlatacağı ve hedeflerinden bahsedeceği öğrenildi.