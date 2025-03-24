TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Victor Osimhen hakkında Napoli kulübü flaş bir karar aldı. İşte o karar... (GS spor haberleri)
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Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a katılan Osimhen, sergilediği performans ve takıma olan bağlılığıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.
Ocak ayında pek çok transfer teklifi almasına rağmen sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı aldı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Juventus başta olmak üzere birkaç kulüp Osimhen'i transfer etmek için yoğun bir şekilde girişimlerde bulunuyor.
Ancak Sabah gazetesinin haberine göre Napoli, Osimhen'i İtalya'daki hiçbir kulübe satmama kararı aldı.
Ayrıca Napoli'nin Osimhen'i kiralamaya da kesinlikle yanaşmadığı, ancak Nijeryalı golcüyü 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle satabileceği ifade edildi.
Chelsea'nin Osimhen için resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken Galatasaray'ın da oyuncu için çalışmalarını sürdürdüğü ancak şu an itibariyle resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi.
Bu sezon 30 maçta 26 gol ve 5 asistlik müthiş bir performans sergileyen Osimhen, toplamda 31 gole direkt katkı yaparak adından söz ettirdi.
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