TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Ancak Sabah gazetesinin haberine göre Napoli, Osimhen'i İtalya'daki hiçbir kulübe satmama kararı aldı.

Ayrıca Napoli'nin Osimhen'i kiralamaya da kesinlikle yanaşmadığı, ancak Nijeryalı golcüyü 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle satabileceği ifade edildi.