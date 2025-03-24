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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Victor Osimhen hakkında Napoli kulübü flaş bir karar aldı. İşte o karar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 13:01
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TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Ancak, Osimhen'in 2025-26 sezonunda hangi kulüpte forma giyeceği konusu hala netleşmiş değil.

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Napoli'nin Osimhen'le ilgili aldığı yeni kararlar ise transfer spekülasyonlarını daha da alevlendirdi.

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a katılan Osimhen, sergilediği performans ve takıma olan bağlılığıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Ocak ayında pek çok transfer teklifi almasına rağmen sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Juventus başta olmak üzere birkaç kulüp Osimhen'i transfer etmek için yoğun bir şekilde girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Ancak Sabah gazetesinin haberine göre Napoli, Osimhen'i İtalya'daki hiçbir kulübe satmama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Ayrıca Napoli'nin Osimhen'i kiralamaya da kesinlikle yanaşmadığı, ancak Nijeryalı golcüyü 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle satabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ-Napoli’den flaş Osimhen kararı! O takıma kesinlikle satmayacaklar

Chelsea'nin Osimhen için resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken Galatasaray'ın da oyuncu için çalışmalarını sürdürdüğü ancak şu an itibariyle resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi.

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