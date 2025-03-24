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Haberler Galatasaray Derbiye hazırlanıyor

Derbiye hazırlanıyor

Sakatlığı nedeniyle milli takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan ve bireysel çalışan Yunus Akgün, Beşiktaş ile oynanacak olan derbiyi gözüne kestirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Derbiye hazırlanıyor

Sakatlığı nedeniyle milli takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan ve bireysel çalışan Yunus Akgün, Beşiktaş ile oynanacak olan derbiyi gözüne kestirdi. Henüz tam olarak çalışmalara katılamayan Yunus'un tedavisinin iyi gittiği ve İstanbul'da özel bir programla derbiye hazırlanacağı öğrenildi. Yunus'un yetişeceği tahmin edilirken olası bir aksilik durumunda ise oyuna ikinci yarıda dahil olması bekleniyor.

Çalışmaya bir günlük ara

Sarı-kırmızılılarda milli maçlar nedeniyle verilen arada teknik direktör Okan Buruk oyuncularını fazla zorlamıyor. Dünü izin yaparak geçiren sarı-kırmızılılar bugünden itibaren vites yükseltecek. Günü çift idmanla tamamlayacak olan G.Saray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına start verecek.

Eren Elmalı formaya sarıldı

Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Eren Elmalı, hem milli takımın hem de G.Saray'ın vazgeçilmezleri arasına girme yolunda ilerliyor. Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor'dan transfer edilen başarılı futbolcu, forma rekabetinde öne geçti. Jakobs'un iyileşmesine karşın derbide sağlık sorunu yaşanmaması halinde sahaya Eren'in çıkması bekleniyor.

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