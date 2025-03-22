TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...

"G.SARAY'DAN TEKLİF ALDIĞINDA..." Belçikalı futbolcu, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan De Bruyne'yi geçtiğimiz günlerde telefonla aradı ve konuyu transfere getirerek "Galatasaray'dan teklif aldığında reddetme. Burada birlikte çalışabiliriz. Arap kulüplerinin de seni istediğini biliyorum. Oraya gidersen saygı duyarım ama bence senin için en uygun takım Galatasaray" dedi.