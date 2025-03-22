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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planlamaları başlarken Kevin De Bruyne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı. Sezon sonunda kramponlarını asması beklenen Dries Mertens, Manchester City'den ayrılacak olan yakın arkadaşını telefonla aradı ve sarı kırmızılı takıma transferi ile ilgili görüştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...

Her transfer döneminde en az bir dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray şimdi de Kevin De Bruyne için plan yapıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...

Bu transfer harekatında Dries Mertens önemli rol oynayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...

Sezon sonunda futbolu bırakması ve Okan Buruk'un ekibine katılması beklenen Mertens, milli takımdan arkadaşı De Bruyne'yi ikna etmek için şimdiden kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...

"G.SARAY'DAN TEKLİF ALDIĞINDA..."

Belçikalı futbolcu, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan De Bruyne'yi geçtiğimiz günlerde telefonla aradı ve konuyu transfere getirerek "Galatasaray'dan teklif aldığında reddetme. Burada birlikte çalışabiliriz. Arap kulüplerinin de seni istediğini biliyorum. Oraya gidersen saygı duyarım ama bence senin için en uygun takım Galatasaray" dedi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...

On numara ve merkez orta saha oyuncusu olarak görev yapan 33 yaşındaki De Bruyne bu sezon 30 maçta 4 gol attı, 7 asist yaptı.

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