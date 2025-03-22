TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası! Dries Mertens aradı ve...
Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planlamaları başlarken Kevin De Bruyne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı. Sezon sonunda kramponlarını asması beklenen Dries Mertens, Manchester City'den ayrılacak olan yakın arkadaşını telefonla aradı ve sarı kırmızılı takıma transferi ile ilgili görüştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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"G.SARAY'DAN TEKLİF ALDIĞINDA..."
Belçikalı futbolcu, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan De Bruyne'yi geçtiğimiz günlerde telefonla aradı ve konuyu transfere getirerek "Galatasaray'dan teklif aldığında reddetme. Burada birlikte çalışabiliriz. Arap kulüplerinin de seni istediğini biliyorum. Oraya gidersen saygı duyarım ama bence senin için en uygun takım Galatasaray" dedi.
On numara ve merkez orta saha oyuncusu olarak görev yapan 33 yaşındaki De Bruyne bu sezon 30 maçta 4 gol attı, 7 asist yaptı.
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