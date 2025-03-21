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Haberler Galatasaray Kolombiya milli takımından Davinson Sanchez açıklaması!

Kolombiya milli takımından Davinson Sanchez açıklaması!

Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, Brezilya-Kolombiya maçında yaşadığı sakatlık ile yürekleri ağza getirmişti. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 20:08
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Kolombiya milli takımından Davinson Sanchez açıklaması!

Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, Brezilya-Kolombiya maçında yaşadığı sakatlık ile yürekleri ağza getirmişti. Alisson Becker ile çarpışan Sanchez, sedye ile kenara gelmesinin ardından yerini Cuesta'ya bırakmıştı.

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo'nun o sözleri...

"BİR BAŞ DÖNMESİ YAŞADI VE..."

"Davinson Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi."

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