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Haberler Galatasaray Kralların sahnesi

Kralların sahnesi

Antalyaspor karşısında hat-trick yaparak 20 gole ulaşan ve gol krallığı listesinde ilk sıraya çıkan Galatasaray’ın forveti, Avrupa’nın önde gelen liglerinin en skorer isimlerini yakaladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Kralların sahnesi

Galatasaray'ın ünlü golcüsü Victor Osimhen krallık listesinde ilk sırada geliyor. Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 20 kez ağları sarsan Osimhen, Avrupa'da da birçok önemli yıldızı yakaladı. Antalyaspor önünde yaptığı hat-trickle adından söz ettiren Nijeryalı yıldız, Napoli'de 2023'te elde ettiği krallıktan sonra Galatasaray'da da aynı başarıyı hedefliyor. 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın önde gelen liglerinin en skorer isimlerini de yakından takip ediyor

SALAH DİKKAT ÇEKİYOR

Premier Lig'de Liverpool'dan Mohamed Salah 29 maçta 27 golle dikkat çekiyor. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'ten Harry Kane 24 maçta 21 golle öne çıkıyor. İtalya Serie A'da Atalanta'dan Mateo Retegui 27 maçta 22 gol buldu. La Liga'da Barcelona'dan 26 maçta 22 gol kaydetti. Ligue 1'de PSG'den Ousmane Dembele 24 maça 21 gol sığdırdı. Hollanda Eredivisie'de Twente'den Sem Steijn de 25 maçta 22 kez sevindi. Belçika Pro Lig'de Genk'ten Tolu Arokodare'nin ise 30 maçta 17 golü var.

MAÇ BAŞINA 1.2'LİK KATKI

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak gelen ve ses getiren Victor Osimhen kısa sürede ortaya koyduğu performansla yıldızını parlattı. Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 22 maçta 20 gol, 4 asistle 24 gole direkt katkı veren dünyaca ünlü yıldız, maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol, 1 asistle, 7 gole direkt katkı sağlayarak, maçına 1.0'lık gol ortalaması tutturmuştu. Başarılı forvet, kısa sürede Galatasaray'da sembol isimlerden oldu.

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