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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

İspanya Milli Takım kampında bulunan Alvara Morata, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol basınına konuşan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, Jose Mourinho ve geleceği hakkında itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 08:46
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GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

İspanya Milli Takımı kampında yer alan Alvaro Morata El Larguero'ya açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ G.SARAY"

"Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'da ailemle birlikte bir deneyim yaşama fırsatım vardı ve oraya gitmeye karar verdim. Biraz garip olsa da gelecek Ocak ayına kadar süren bir sözleşmem var. Orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var."

GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

"G.SARAY ÇOK ETKİLEYECİ"

"Türkiye ve Galatasaray çok etkileyici, çok kültürlü, size çok şey sunuyor, ayrıca takımla birlikte Antalya'ya da çok gidiyoruz, uzun deplasman yolculuğu olduğunda 3-4 günlüğüne plaja gidiyoruz ve gerçek şu ki inanılmaz."

GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÇOK ASİL VE SAYGILI"

"Türkçe öğreniyorum, biraz ders alıyorum ve iletişim kurabiliyorum biraz. Dahil olmak istiyorum. Sonuçta başka bir kültür. İnsanlara çok saygı duyuyorum. Türkiye'de insanlar çok asil ve çok saygılı. Bir restorana gittiğinizde bazen eğer başka bir takımı tutuyorlarsa yemek vermiyorlar, şaka yollu tabii ki. Bunu şaka yollu söylüyorlar size."

GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

"UMARIM F.BAHÇE'YE 2 GOL ATARIM"

"Gerçek şu ki; Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim."

GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

G.SARAY'DA KALACAK MISIN?

"Galatasaray'da daha uzun süre kalmak ister misin?" soru için Alvaro Morata; "Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi davranıyor, çok şefkatli davranıyor ve ben de çok mutluyum."

GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

JOSE MOURINHO SÖZLERİ

Mourinho hakkında görüşlerinin sorulması üzerine Alvaro Morata; "Gerçek şu ki Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek. Ayrıca sana söyleyeyim, sana son derbinin sonunun videosunu izleteceğim. Aşırı bir rekabet söz konusu."

GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!

GALATASARAY - FENERBAHÇE REKABETİ

"Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki rekabet, Madrid-Atleti ve Madrid-Barça rekabetinden çok daha ateşli ve çok daha büyük. Böylesini hiç görmedim. Maçı yönetmek için yabancı hakem geldi. Stadyumda 30 bin üzerinde polis vardı. İnanılmazdı." ifadelerini kullandı.

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