GALATASARAY HABERLERİ - Alvaro Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!
İspanya Milli Takım kampında bulunan Alvara Morata, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol basınına konuşan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, Jose Mourinho ve geleceği hakkında itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÇOK ASİL VE SAYGILI"
"Türkçe öğreniyorum, biraz ders alıyorum ve iletişim kurabiliyorum biraz. Dahil olmak istiyorum. Sonuçta başka bir kültür. İnsanlara çok saygı duyuyorum. Türkiye'de insanlar çok asil ve çok saygılı. Bir restorana gittiğinizde bazen eğer başka bir takımı tutuyorlarsa yemek vermiyorlar, şaka yollu tabii ki. Bunu şaka yollu söylüyorlar size."
"UMARIM F.BAHÇE'YE 2 GOL ATARIM"
"Gerçek şu ki; Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim."
G.SARAY'DA KALACAK MISIN?
"Galatasaray'da daha uzun süre kalmak ister misin?" soru için Alvaro Morata; "Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi davranıyor, çok şefkatli davranıyor ve ben de çok mutluyum."
JOSE MOURINHO SÖZLERİ
Mourinho hakkında görüşlerinin sorulması üzerine Alvaro Morata; "Gerçek şu ki Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek. Ayrıca sana söyleyeyim, sana son derbinin sonunun videosunu izleteceğim. Aşırı bir rekabet söz konusu."
GALATASARAY - FENERBAHÇE REKABETİ
"Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki rekabet, Madrid-Atleti ve Madrid-Barça rekabetinden çok daha ateşli ve çok daha büyük. Böylesini hiç görmedim. Maçı yönetmek için yabancı hakem geldi. Stadyumda 30 bin üzerinde polis vardı. İnanılmazdı." ifadelerini kullandı.
DİĞER