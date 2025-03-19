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Haberler Galatasaray Atalanta istiyor

Atalanta istiyor

İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'dan birçok takım Barış Alper Yılmaz'ı takipte tutuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Atalanta istiyor

ATALANTA İSTİYOR

İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'dan birçok takım Barış Alper Yılmaz'ı takipte tutuyor. Milli oyuncu için İtalya'dan Atalanta'nın Barış Alper'e teklif yapacağı iddia edildi. Atalanta'nın devre arasında ve sezon başında başarılı futbolcu için bilgi topladığı belirtildi.

NOTTINGHAM İZLİYOR

Barış Alper Yılmaz'ı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest izliyor. Ada takımı, genç oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Sezon başında yaptığı 25 milyon euroluk teklif kabul görmeyen İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK'UN İLACI BARIŞ

Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde olan ve 25. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri Barış Alper Yılmaz oldu. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon 7 farklı mevkiide forma giyerek 40 maçta 16 gole doğrudan katkı verdi. Birçok kritik maçta kurtarıcı olan Barış Alper, 11 gol attı, 5 asist yaptı. Milli futbolcu, sağ bek ve sol bek, sağ kanat ve sol kanat, hücum bölgesinde sağ açık, sol açık ve forvet olarak mücadele etti. Bu sezon sadece 2 maç kaçıran genç futbolcu, 1 maçta da teknik heyet tarafından dinlendirildi.

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