TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Kavukçu'nun açıklamaları... (GS spor haberleri)
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Ayrıca Osimhen'in Avrupa devlerinin radarında olduğunu belirten Kavukçu, "Şu anda dünyanın en büyük kulüpleri onunla ilgileniyor. Ancak şampiyonluk yolunda ilerlerken bu konuyu konuşmak istemiyoruz."
"Galatasaray büyük bir kulüp, büyük olmasa Osimhen buraya gelmezdi. Bonservisini almak imkânsız değil. Gözümüzde büyütmemeliyiz. Galatasaray'a daha nice yıldızlar gelecek. Yeter ki bir olalım" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Victor Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
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