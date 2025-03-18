TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

NTV'de yer alan habere göre yemekte konuşan Abdullah Kavukçu, Nijeryalı yıldızın transfer sürecine değinerek, "Osimhen'in Galatasaray'a gelmesi büyük bir olaydı. Ocak ayında ayrılacağı konuşuldu ancak takımda kalmayı tercih etti. Galatasaray'ı çok seviyor."