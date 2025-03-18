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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Kavukçu'nun açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 12:59
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TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

NTV'de yer alan habere göre yemekte konuşan Abdullah Kavukçu, Nijeryalı yıldızın transfer sürecine değinerek, "Osimhen'in Galatasaray'a gelmesi büyük bir olaydı. Ocak ayında ayrılacağı konuşuldu ancak takımda kalmayı tercih etti. Galatasaray'ı çok seviyor."

TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

"Rakiplerimiz onu kadrolarına katmak için büyük çaba sarf etti ama biz masadayken onu getirmeyi başardık. Nisan ayında geleceğiyle ilgili kararını bizimle paylaşacak" dedi.

TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

Ayrıca Osimhen'in Avrupa devlerinin radarında olduğunu belirten Kavukçu, "Şu anda dünyanın en büyük kulüpleri onunla ilgileniyor. Ancak şampiyonluk yolunda ilerlerken bu konuyu konuşmak istemiyoruz."

TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

"Galatasaray büyük bir kulüp, büyük olmasa Osimhen buraya gelmezdi. Bonservisini almak imkânsız değil. Gözümüzde büyütmemeliyiz. Galatasaray'a daha nice yıldızlar gelecek. Yeter ki bir olalım" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ-Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Galatasaray'dan açıklama geldi

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Victor Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

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