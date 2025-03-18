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Haberler Galatasaray Galatasaray hala yenilmedi

Galatasaray hala yenilmedi

İngiliz medyası, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye liglerinin liderleriyle ilgili bir haber yayımladı. Haberde; Paris Saint-Germain ile Galatasaray'ın namağlup liderliklerini devam ettirdikleri vurgulandı. Ayrıca Osimhen'in 22 maçta 20 gol atarak büyük bir başarı elde ettiğinin altı çizildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
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Galatasaray hala yenilmedi
İngiliz medyası, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye liglerinin liderleriyle ilgili bir haber yayımladı. Haberde; Paris Saint-Germain ile Galatasaray'ın namağlup liderliklerini devam ettirdikleri vurgulandı. Ayrıca Osimhen'in 22 maçta 20 gol atarak büyük bir başarı elde ettiğinin altı çizildi.
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