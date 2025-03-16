Okan Buruk imzası

Teknik Direktör Okan Buruk, 2022-23 sezonundan bu yana rekorlarına bir yenisini daha ekledi. G.Saray'ın başında geçen hafta Alanya'da 100. Lig maçına çıkan, 100 galibiyeti geçen Buruk tarih yazıyor. Başarılı teknik direktör; göreve başladığından beri aldığı 83 lig galibiyetiyle 2022-23 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla galibiyet alan teknik direktör oldu. Okan Buruk'u bu süreçte sadece 70 galibiyet ile Manchester City'den Guardiola, Real Madrid'den Ancelotti ve İnter'den İnzaghi takip etti.