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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen fırtınası! Takımı sırtlıyor

Galatasaray'da Osimhen fırtınası! Takımı sırtlıyor

Trendyol Süper Lig’de namağlup ilerleyen Galatasaray’da Victor Osimhen rüzgârı esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü, gösterdiği performansla taraftarları coştururken, takımını da şampiyonluk yarışında sırtlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Galatasaray'da Osimhen fırtınası! Takımı sırtlıyor

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Ligde yenilgisiz ilerleyen Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı taraftarları coşturuyor, takımını sırtlıyor. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı; ligde 22 maçta 20 gol, 4 asistle 24 gole etki etti. Maç başına 0.91'lik gol ortalaması tutturan Osimhen; son 3 lig müsabakasında 6 gol atarak adeta gaza bastı. Galatasaray formasıyla ilk kez hat-trick yapan Nijeryalı futbolcu; muhteşem bir istatistik tablo yakaladı. OSIMHEN daha önce 2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu kazanarak, İtalyan kulübünün 33 yıllık hasretini bitirirken 32 maçta 26 gol atmış ve gol kralı olmuştu. Osimhen şimdi de Galatasaray'ın 5. Yıldızını katmasında yardımcı olarak tarihe geçmek istiyor. 26 yaşındaki forvet; 22 maçta attığı 20 golle hem zirve yolunda katkı veriyor hem de adım adım gol krallığına yürüyor.

6. KEZ HAT-TRICK

Victor Osimhen, Antalyaspor maçında hat-trick yaparken 6. üçlemesine imza attı. Sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 3 gol atan Osimhen, Nijerya ve Napoli ile 5 kez bu başarıyı yakalamıştı.

GÖZÜ ARTIK KRALLIKTA

Antalyaspor maçında hattrick yaparak rakip fileleri 3 kez sarsan Victor Osimhen artık gözünü gol krallığına dikti. Nijeryalı forvet; 20 gole ulaşırken kariyerindeki ikinci gol krallığını yaşamak istiyor.

TRANSFER TEKLİFLERİ GÜNDEMDE YOK

Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan ve Galatasaray'ın da devam etmek istediği Victor Osimhen, transfer görüşmeleri yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluğa odaklanan ve farklı bir konu düşünmek istemeyen Nijeryalı forvet; mayıs ayından sonra görüşmelere başlayacak. Napoli ile temaslar bu noktadan sonra resmileşecek.

EN YÜKSEK ORTALAMA

Bu sezon G.Saray formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 20 gol atan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor. Osimhen; 0.91'lik gol ortalaması tutturdu.

30 MAÇTA 26 GOL VE 5 ASİST

Sarı-kırmızılı forma altında harika bir sezon geçiren Victor Osimhen; 30 resmi maça çıkarken 26 gol attı, 5 asist yaptı. Süper Lig'de 22 maçta 20 gol atan ve 4 asist yapan Nijeryalı yıldız; Avrupa Ligi2nde de 7 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı verdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 27 dakika süre alan Osimhen skor üretemedi.

ÇOCUKLARIN İDOLÜ OSIMHEN

Sezon başından beri sergilediği performansla ayakta alkışlanan Osimhen çocukların da idolü haline geldi. Antalya maçında sahaya giren minik bir taraftara formasını veren Osimhen, maç sonu RAMS Park'tan ayrılırken de tişörtünü isteyen bir minik taraftarı karşılıksız bırakmadı.

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