TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!
Bu sezon yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile o takımların transferde yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Söz konusu haberde uzun bir süre formasından ayrı kalan golcü oyuncu için takımların teklif yapmadan önce Icardi'nin gelişmesini beklediği aktarıldı.
Mauro Icardi Galatasaray formasıyla bu sezon 14 resmi maçta forma giydi.
Bu müsabakaların 13'üne ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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