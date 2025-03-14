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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

Bu sezon yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile o takımların transferde yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 12:38
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

Kasım 2024'te yaşadığı sakatlıktan ötürü sezonu kapatan ve formasına hasret kalan 32 yaşındaki yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

Aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İspanyol basından derlediği habere göre Napoli, Roma, Real Sociedad ve Girona, Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

Söz konusu haberde uzun bir süre formasından ayrı kalan golcü oyuncu için takımların teklif yapmadan önce Icardi'nin gelişmesini beklediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

Mauro Icardi Galatasaray formasıyla bu sezon 14 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

Bu müsabakaların 13'üne ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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