TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi için sıraya girdiler!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.

Kasım 2024'te yaşadığı sakatlıktan ötürü sezonu kapatan ve formasına hasret kalan 32 yaşındaki yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.