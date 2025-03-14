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Haberler Galatasaray Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. Ligin namağlubu sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Cimbom, Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 20:26
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Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıktı. Bu sezon 26 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 21 galibiyet ve 5 beraberlik alarak, namağlup bir şekilde birinci sırada yer alıyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Cimbom, Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kritik puanlar kazanan Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor.

GALATASARAY-ONVO ANTALYASPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GALATASARAY-ONVO ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Morata, Osimhen

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Kelven, Veysel, Emrecan, Erdal, Soner, Safuri, Larsson, Kaluzinski, Streek

GALATASARAY-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı.

GALATASARAY-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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