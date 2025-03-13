TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli golcünün memleketinden ortaya atılan transfer iddiası, sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi. 32 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan da taliplerin olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 13:14 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 13:18
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin El Intransigente'den derlediği habere göre Icardi'nin taliplerinin artması ile birlikte Galatasaray'daki geleceği sallantıya girdi.
YENİ TALİPLERİ ÇIKTI
Sarı kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya son olarak Serie A'dan Napoli ve Roma, La Liga'dan ise Real Sociedad ve Girona talip oldu.
HAZIRLIKLARINI YAPTILAR
Öte yandan İspanyol temsilcilerinin, oyuncuyu renklerine bağlamaları durumunda rehabilitasyon sürecini hızlandıracak bir plan dahi hazırladıkları öne sürüldü.
Taraftarlar, önümüzdeki haftalarda İstanbul'a dönmesi beklenen yıldız santrforun takımdaki geleceği ile ilgili gergin bekleyişini sürdürüyor.
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