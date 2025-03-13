  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli golcünün memleketinden ortaya atılan transfer iddiası, sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi. 32 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan da taliplerin olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 13:14 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 13:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

Galatasaray'ın sevilen ismi Mauro Icardi ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler, sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanan maçta sakatlanan Icardi, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmesi üzerine sezonu kapatmıştı.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

Yıldız golcü, Arjantin'de tedavi sürecine devam ediyorken Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı olaylar ile de gündeme gelmiş ve bu süre zarfında sarı kırmızılı taraftarlardan tam destek görmüştü.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin El Intransigente'den derlediği habere göre Icardi'nin taliplerinin artması ile birlikte Galatasaray'daki geleceği sallantıya girdi.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

YENİ TALİPLERİ ÇIKTI

Sarı kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya son olarak Serie A'dan Napoli ve Roma, La Liga'dan ise Real Sociedad ve Girona talip oldu.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

HAZIRLIKLARINI YAPTILAR

Öte yandan İspanyol temsilcilerinin, oyuncuyu renklerine bağlamaları durumunda rehabilitasyon sürecini hızlandıracak bir plan dahi hazırladıkları öne sürüldü.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte G.Saray'ın Antalya 11'i Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte G.Saray'ın Antalya 11'i 12:33
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 12:26
F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! 12:01
G.Saray'dan yılın bombası! Alonso'nun prensi Aslan olacak G.Saray'dan yılın bombası! Alonso'nun prensi Aslan olacak 11:45
Jose'den G.Saray'a flaş tepki! Jose'den G.Saray'a flaş tepki! 11:31
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 11:28
Daha Eski
Alperen'den şut kaçırmadan 20 sayı! Alperen'den şut kaçırmadan 20 sayı! 11:04
Süper Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı Süper Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:57
Anadolu Efes Bayern Münih'e konuk oluyor Anadolu Efes Bayern Münih'e konuk oluyor 10:54
Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! 10:19
G.Saray'dan Merih Demiral bombası! G.Saray'dan Merih Demiral bombası! 10:15
TFF kararını verdi! Derbiyi yabancı hakem mi yönetecek? TFF kararını verdi! Derbiyi yabancı hakem mi yönetecek? 10:02