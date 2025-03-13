TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır
Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Osimhen'in takımdan ayrılmasına karşılık Okan Buruk'un çok istediği santrfor için harekete geçilecek. İşte transferin detayları...
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Listenin ilk sırasında Georges Mikautadze bulunuyor.
Okan Buruk'un ara transferde çok istediği Lyon'ın golcüsü için girişimlere başlandı bile.
24 yaşındaki Gürcü yıldızın da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ara transferde Mikautadze olmayınca Milan'dan Alvaro Morata'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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