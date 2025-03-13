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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Osimhen'in takımdan ayrılmasına karşılık Okan Buruk'un çok istediği santrfor için harekete geçilecek. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır

Cimbom kiralık golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor ancak bu konuda işi kolay değil.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır

Nijeryalı santrfor için Avrupa'nın dev kulüpleri kesenin ağzını şimdiden açmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır

Galatasaray da Osimhen'le yolların ayrılması ihtimaline karşı yeni golcü adaylarını belirlemeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır

Listenin ilk sırasında Georges Mikautadze bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır

Okan Buruk'un ara transferde çok istediği Lyon'ın golcüsü için girişimlere başlandı bile.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Osimhen'in alternatifi hazır

24 yaşındaki Gürcü yıldızın da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

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