GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif
Galatasaray'da gerçekleştirilen Mart ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda flaş bir teklif gündeme geldi. Victor Osimhen'in bonservisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu, açıklamaları ile dikkat çekti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Sarı kırmızılı yönetimin Osimhen için kaynak bulma çalışmaları sürerken sunulan bu teklif, kısa süre içerisinde gündem oldu.
Zaimoğlu, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için bir kampanya başlatılması önerisinde bulundu.
Kulübün 35 milyon taraftarı olduğunu söyleyen Zaimoğlu, "Herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var" ifadelerini kullandı.
Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı taraftarlar bu kampanyanın hayata geçirilmesi için yönetime çağrıda bulundu.
Osimhen, Galatasaray forması ile çıktığı 29 maçta 23 gol/5 asist katkısı sundu. Nijeryalı santrfora ayrıca Avrupa'nın dev takımlarının talip olduğu biliniyor.
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