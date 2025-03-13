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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Galatasaray'da gerçekleştirilen Mart ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda flaş bir teklif gündeme geldi. Victor Osimhen'in bonservisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu, açıklamaları ile dikkat çekti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 10:19
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GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yolundaki en büyük kozu Victor Osimhen için Florya yönetimi hummalı bir çalışma sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldızın takımdaki geleceği merakla takip ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Öte yandan Galatasaray'da düzenlenen Mart ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu tarafından flaş bir teklif sunuldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Sarı kırmızılı yönetimin Osimhen için kaynak bulma çalışmaları sürerken sunulan bu teklif, kısa süre içerisinde gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Zaimoğlu, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için bir kampanya başlatılması önerisinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Kulübün 35 milyon taraftarı olduğunu söyleyen Zaimoğlu, "Herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı taraftarlar bu kampanyanın hayata geçirilmesi için yönetime çağrıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Osimhen, Galatasaray forması ile çıktığı 29 maçta 23 gol/5 asist katkısı sundu. Nijeryalı santrfora ayrıca Avrupa'nın dev takımlarının talip olduğu biliniyor.

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