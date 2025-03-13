GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen'in bonservisi yalnızca 2 dolar! Divan Kurulu üyesinden flaş teklif

Sarı kırmızılı yönetimin Osimhen için kaynak bulma çalışmaları sürerken sunulan bu teklif, kısa süre içerisinde gündem oldu.

Kulübün 35 milyon taraftarı olduğunu söyleyen Zaimoğlu, "Herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var" ifadelerini kullandı.