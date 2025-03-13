Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada
Taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkate alınarak futbol tarihinin en korkutucu 10 stadyumu belirlendi. Türkiye'den de bir stadyum da sıralamada kendisine yer buldu.
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8- Celtic Park (Celtic)
7- Ibrox (Rangers)
6- Santiago Bernabeu (Real Madrid)
5- Anfield (Liverpool)
4- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)
3- Rajko Mitic Stadyumu (Kızılyıldız)
2- RAMS Park (Galatasaray)
1- La Bombonera (Boca Juniors)
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