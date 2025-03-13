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Haberler Galatasaray Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

Taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkate alınarak futbol tarihinin en korkutucu 10 stadyumu belirlendi. Türkiye'den de bir stadyum da sıralamada kendisine yer buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 13:59
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Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

NTV'nin GiveMeSport'tan derlediği habere göre en korkutucu atmosfere sahip 10 stadyum belli oldu. İşte o liste...

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

10- Kahire Uluslararası Stadyumu (Mısır)

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

9- Camp Nou (Barcelona)

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

8- Celtic Park (Celtic)

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

7- Ibrox (Rangers)

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

6- Santiago Bernabeu (Real Madrid)

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

5- Anfield (Liverpool)

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

4- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

Dünyanın en korkutucu stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den o stadyum 2. sırada

3- Rajko Mitic Stadyumu (Kızılyıldız)

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