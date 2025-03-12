TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde
Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve beklentilerin altında kalan Kerem Demirbay gözden düştü. Gelecek sezon planlamasında yer almayan yıldız futbolcu için Bundesliga'dan 3 kulübün devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARARAY HABERLERİ
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Galatasaray'ın da sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceği ve Kerem Demirbay'a zorluk çıkarmayacağı bildirildi.
Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Kerem Demirbay, Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen, Hoffenheim, Hamburg, Düsseldorf ve Kaiserslautern gibi takımların formasını giydi. Tecrübeli futbolcu, Alman Milli Takımı'nda 2 kez forma giyerken 1 kez fileleri sarstı.
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