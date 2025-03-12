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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve beklentilerin altında kalan Kerem Demirbay gözden düştü. Gelecek sezon planlamasında yer almayan yıldız futbolcu için Bundesliga'dan 3 kulübün devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

Sarı-Kırmızılılar'da oynamadığı için mutsuz olan tecrübeli oyuncu ile 3 Bundesliga kulübünün yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

Takvim'de yer alan habere göre; Alman kulüplerinin sezon sonuna kadar Galatasaraylı futbolcuyu takip edeceği ve sezon sonunda resmi teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

Galatasaray'ın da sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceği ve Kerem Demirbay'a zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

Kerem Demirbay, Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen, Hoffenheim, Hamburg, Düsseldorf ve Kaiserslautern gibi takımların formasını giydi. Tecrübeli futbolcu, Alman Milli Takımı'nda 2 kez forma giyerken 1 kez fileleri sarstı.

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