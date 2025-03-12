TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Bundesliga'dan 3 kulüp peşinde

Galatasaray'ın da sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceği ve Kerem Demirbay'a zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.