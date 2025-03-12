Galatasaray'ın derbi rotası belli oldu!

Galatasaray'da yaklaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri öncesinde izlenecek yol haritası belli oldu. Cuma günü sahasında Antalyaspor' la karşılaşacak olan sarı- kırmızılılar bu maça konsantre olacak. Antalyaspor maçının ardından yabancı hakem meselesi gündeme taşınacak. Ayrıca 31 Mart'a kadar borçsuzluk kağıdı alması gereken yönetim, takımın iki aylık alacaklarını kapatacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri öncesinde oyunculara yapılacak ödemeyle Kemerburgaz'da motivasyon sağlanacak. Mart ayına ertelenmiş transfer taksitleriyle birlikte kulübün kasasından 20 gün içinde 500 milyon TL'ye yakın para çıkacak.