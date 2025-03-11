Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik! Mario Lemina yedek kulübesine
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Onvo Antalyaspor maçı öncesinde orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı yedek kulübesine çekmeye karar verdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Lemina'nın Corendon Alanyaspor maçındaki performansının beklentilerin altında kalması, bu tercihte belirleyici rol oynadı.
Onvo Antalyaspor maçında Okan Buruk'un nasıl bir kadro yapısıyla sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.
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