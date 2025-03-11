  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik! Mario Lemina yedek kulübesine

Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik! Mario Lemina yedek kulübesine

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Onvo Antalyaspor maçı öncesinde orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı yedek kulübesine çekmeye karar verdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 20:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik! Mario Lemina yedek kulübesine

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Onvo Antalyaspor maçı öncesinde ilk 11'de önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı.

Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik! Mario Lemina yedek kulübesine

Son Corendon Alanyaspor karşılaşmasında alınan 2-1'lik galibiyete rağmen takımın performansı eleştirilerin hedefi olmuştu.

Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik! Mario Lemina yedek kulübesine

A Spor'un haberine göre Buruk, bu eleştiriler doğrultusunda orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı yedek kulübesine çekmeye karar verdi.

Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik! Mario Lemina yedek kulübesine

Lemina'nın Corendon Alanyaspor maçındaki performansının beklentilerin altında kalması, bu tercihte belirleyici rol oynadı.

Okan Buruk’tan kadroda sürpriz değişiklik! Mario Lemina yedek kulübesine

Onvo Antalyaspor maçında Okan Buruk'un nasıl bir kadro yapısıyla sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.

F.Bahçe'de sürpriz ayrılık!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...
CHP'li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu'nun danışmanı ve çok sayıda kişi gözaltında
Kimse yerini dolduramadı! Geri dönüş...
Osimhen'den flaş maaş talebi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-PSG maçı hangi kanalda? Liverpool-PSG maçı hangi kanalda? 19:46
Roma, Paredes’in sözleşmesini uzattı! Roma, Paredes’in sözleşmesini uzattı! 19:17
Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı 18:34
Antalyaspor, G.Saray karşılaşmasına odaklandı Antalyaspor, G.Saray karşılaşmasına odaklandı 18:25
Barcelona-Benfica maçı hangi kanalda? Barcelona-Benfica maçı hangi kanalda? 18:23
Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu! Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu! 18:20
Daha Eski
Trabzonspor'dan taraftara açık antrenman müjdesi! Trabzonspor'dan taraftara açık antrenman müjdesi! 18:11
A Milliler İsviçre maçına odaklandı A Milliler İsviçre maçına odaklandı 18:01
F.Bahçe'de Rangers mesaisi F.Bahçe'de Rangers mesaisi 17:43
Osimhen'e milli davet! Osimhen'e milli davet! 17:39
Robin Yalçın’dan flaş konuşma! Robin Yalçın’dan flaş konuşma! 17:33
Rıza Çalımbay: Mutlaka seri yapmamız gerekiyor Rıza Çalımbay: Mutlaka seri yapmamız gerekiyor 17:24