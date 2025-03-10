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Haberler Galatasaray Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Trio ekibi, mücadeledeki hakem yönetimini çok konuşulan pozisyonlar üzerinden yorumladı. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 09:13
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Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederken maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını Trio ekibi değerlendirdi. İşte o ifadeler...

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

MORATA'NIN YÜZÜNE ALDIĞI DARBE

Bülent Yıldırım: Richard, Morata'nın yüzüne vurdu. Sarı kart gerektiren kontrolsüz faul.

Deniz Çoban: Bir ikazı bile kabul ederdim. Net bir faul.

Bahattin Duran: Net bir faul. Kontrolsüz faule yakınım.

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

MAKOUTA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir şarj var. Küçük ve etkili bir temas. Ayağına darbe alınca düştü.

Deniz Çoban: Faul kararı doğru.

Bahattin Duran: Faul kararı doğru.

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

BARIŞ ALPER'İN SARI KARTI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Barış Alper kontrolsüz müdahaleyle atladı. Temasın oluşacağını anladığı an dizini bükmesi ve sıyırık niteliğiyle kurtarmış olması ağır cezadan kurtardı. Taban gelse kırmızı olurdu. Sarı kart yeterli.

Deniz Çoban: Bülent Hocamın dediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum.

Bahattin Duran: Sarı kart net, fazlası olmaz.

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

MORATA ELLE OYNADI MI?

Bülent Yıldırım: Tespit baştan sona yanlış, elle oynama yok. Beklenmedik top. Bu pozisyon golle sonuçlanabilirdi. Yanlış bir tespit. VAR'ın müdahalesini de olanaksız kıldı.

Deniz Çoban: Burada elle oynama yok. Ele temas varsa bile ihlal değil.

Bahattin Duran: Morata'nın sol dirseğine geldi top ama ihlal değil. Daha ne kadar doğal olsun.

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

LEMINA'NIN PEŞ PEŞE FAULLERİ

Deniz Çoban: 5 saniye arayla Lemina iki defa faul yaptı. Sportmenlik dışı bir faul. Futbol böyle oynanmaz. Bir Süper Lig hakemi, bu kadar açık bir sarı kartı atlamamalı.

Bülent Yıldırım: Rakibi belinden tutup indirmek futbol dışı, sarı kart gerekir. Haydi bunu çözemediniz, Rabbim bir şans daha verdi. Israrla bir faul daha yaptı. Buranın sarı kartsız geçmesi hoş değil.

Bahattin Duran: İlk faul sarı kart. 5 saniye aralıkla şans elinize gelmiş. Lemina, 43. dakikada sarı kart görmeliydi.

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Karambol yaşandı. Morata, Aliti'ye arkadan şarj yaptı. Bu faullük şarjı düşerken göstereceğim diye Aliti de sağ koluyla topla oynadı. Ardından vurulan top Morata'nın eline değdi. İlk ihlal, nizami olmayan şarj. Alanyaspor lehine faul verilmeliydi. O kaçtı, hücum tarafından elle oynama var. Penaltı asla düşünülmez. Burada verilecek tek karar Alanyaspor lehine serbest vuruş.

Deniz Çoban: Yüzde yüz öyle. Morata, Aliti'ye çarptı; Aliti düşünce top eline çarptı; sonra da top Morata'nın eline çarptı. Hakem hepsini atladı.

Bahattin Duran: Penaltı yok.

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

LEMINA'NIN SARI KARTI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Sarı kart değil. Ligimizdeki her oyuncu en ufak şarjda yüzünü tutup darbe almış gibi yatıyor. Hakem ondan yanıldı. Sarı kart fazla oldu. Kontrolsüz faul yok.

Bahattin Duran: Lemina'nın yaptığı hareket faul, sarı kart fazla.

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

ALANYASPOR'UN TEKRAR ETTİĞİ TAÇ ATIŞI VE MUSLERA'NIN İTİRAZI

Deniz Çoban: Futbol hakemleri, oyunun kuralını bilecek. Futboldan bu kadar para kazanan futbolcular da temel kuralları bilecek. 'Topun bize geçmesi lazım' diyorlar, hayır. Taç atışı hiç yapılmamış. Top elinden kaymış düşmüş, taç tekrar edilir. O kadar kendinden emin itiraz ediyor ki Galatasaraylı oyuncular, bu oyuncunun elinden kayıp düştü top. Taç atışı yapılmadı ki hiç. Yasin Kol doğruyu yaptı. Bu kadar üst düzey futbolcular itiraz ediyorlar. Bu futbolcuya yazar, bilecek kuralı. Bu seviyede futbolcu 'ben kaptanım' diyor bir de. Kaptan olmanız, itiraz hakkı vermez. Belli konularda hakemle iletişime geçebilirsiniz. Sen kaptansın diye itiraz edemezsin.

Bülent Yıldırım: Bu taç atışı yok hükmündedir. Oyun kuralını bilmezsen böyle olur. Bu taç atışı tekrarlanır. Bu itirazların tamamı kural bilgisizliğinden kaynaklandı. Hakem doğrusunu yaptı.

Bahattin Duran: Hakem doğrusunu yaptı. Muslera'nın itirazları da net sarı kart.

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

LIMA'NIN BARIŞ ALPER YILMAZ'A YAPTIĞI FAUL

Deniz Çoban: Barış Alper'in yönü kaleye doğru. Buna VAR karışmaz. Bariz gol şansı kriterleri vardır. Bu pozisyon köşede, çaprazda diye bir kriter yok. Bence bu kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: Bence de futbol oyun kuralları mantığıyla gidersek, bu pozisyon bariz gol şansı. VAR karışamaz. Sahada kırmızı kart verilmeliydi.

Bahattin Duran: Kırmızı kart daha doğru olurdu.

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