Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçındaki pozisyonları yorumladılar: Penaltı asla düşünülmez

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON Bülent Yıldırım: Karambol yaşandı. Morata, Aliti'ye arkadan şarj yaptı. Bu faullük şarjı düşerken göstereceğim diye Aliti de sağ koluyla topla oynadı. Ardından vurulan top Morata'nın eline değdi. İlk ihlal, nizami olmayan şarj. Alanyaspor lehine faul verilmeliydi. O kaçtı, hücum tarafından elle oynama var. Penaltı asla düşünülmez. Burada verilecek tek karar Alanyaspor lehine serbest vuruş. Deniz Çoban: Yüzde yüz öyle. Morata, Aliti'ye çarptı; Aliti düşünce top eline çarptı; sonra da top Morata'nın eline çarptı. Hakem hepsini atladı. Bahattin Duran: Penaltı yok.

ALANYASPOR'UN TEKRAR ETTİĞİ TAÇ ATIŞI VE MUSLERA'NIN İTİRAZI Deniz Çoban: Futbol hakemleri, oyunun kuralını bilecek. Futboldan bu kadar para kazanan futbolcular da temel kuralları bilecek. 'Topun bize geçmesi lazım' diyorlar, hayır. Taç atışı hiç yapılmamış. Top elinden kaymış düşmüş, taç tekrar edilir. O kadar kendinden emin itiraz ediyor ki Galatasaraylı oyuncular, bu oyuncunun elinden kayıp düştü top. Taç atışı yapılmadı ki hiç. Yasin Kol doğruyu yaptı. Bu kadar üst düzey futbolcular itiraz ediyorlar. Bu futbolcuya yazar, bilecek kuralı. Bu seviyede futbolcu 'ben kaptanım' diyor bir de. Kaptan olmanız, itiraz hakkı vermez. Belli konularda hakemle iletişime geçebilirsiniz. Sen kaptansın diye itiraz edemezsin. Bülent Yıldırım: Bu taç atışı yok hükmündedir. Oyun kuralını bilmezsen böyle olur. Bu taç atışı tekrarlanır. Bu itirazların tamamı kural bilgisizliğinden kaynaklandı. Hakem doğrusunu yaptı. Bahattin Duran: Hakem doğrusunu yaptı. Muslera'nın itirazları da net sarı kart.