Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın zirve yarışında mücadele ettiği Fenerbahçe için izleyeceği plan belli oldu. İşte sarı kırmızılıların ezeli rakibine üstünlük kurmak için izleyeceği psikolojik baskılar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Galatasaray önümüzdeki hafta da maçını Fenerbahçe'den önce oynayacak ve Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray o maçı da kazanıp iki maç fazlasıyla farkı 10'a çıkarma hedefinde.
Bu tablonun Fenerbahçe üzerinde psikolojik baskı yaratabileceği haber detayında yer aldı.
Fenerbahçe ise ligde gelecek hafta sezonun flaş ekiplerinden Reeder Samsunspor'u konuk edecek.
DİĞER