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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!

Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın zirve yarışında mücadele ettiği Fenerbahçe için izleyeceği plan belli oldu. İşte sarı kırmızılıların ezeli rakibine üstünlük kurmak için izleyeceği psikolojik baskılar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 11:58
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Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!

Süper Lig lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor. Bu akşam Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, gelecek hafta da ezeli rakibinden önce maça çıkacak.

Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak Fenerbahçe'nin üzerinde psikolojik baskı kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu haftayı bay geçerken Galatasaray ise bu akşam Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu akşamki maçı kazanıp farkı 7'ye çıkarmak istiyor.

Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!

Öte yandan Galatasaray önümüzdeki hafta da maçını Fenerbahçe'den önce oynayacak ve Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray o maçı da kazanıp iki maç fazlasıyla farkı 10'a çıkarma hedefinde.

Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!

Bu tablonun Fenerbahçe üzerinde psikolojik baskı yaratabileceği haber detayında yer aldı.

Galatasaray'ın kupa yolunda Fenerbahçe planı: Psikolojik baskı!

Fenerbahçe ise ligde gelecek hafta sezonun flaş ekiplerinden Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

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