Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda zorlu fikstürü başladı. Trendyol Süper Lig'de namağlup ilerleyişine devam eden sarı kırmızılılarda, kupa yolunda hata yapmamak üzere flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan sarı kırmızılıların maçtan önce Antalya'da girdiği kamp ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Dursun Özbek'in talimatıyla takım, "şampiyonluk kampı" olarak adlandırılan bir sürece girdi.
DIŞ DÜNYAYA KAPILARI KAPATTI
Alınan karar ile birlikte, kulüp televizyonu dahil idari personellerin Antalya'daki kampa alınmadığı belirtildi. Oyuncular, kalabalıktan ve dikkat dağıtıcı unsurlardan izole edildi. Yoğun taktik antrenmanları ile birlikte takım, zorlu fikstüre hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlandı.
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