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Haberler Galatasaray Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar

Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda zorlu fikstürü başladı. Trendyol Süper Lig'de namağlup ilerleyişine devam eden sarı kırmızılılarda, kupa yolunda hata yapmamak üzere flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 10:55
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Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında puan kaybına uğrayan Galatasaray, 27. haftada Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar

Ligde namağlup ilerleyişini sürdüren sarı kırmızılılar, kupa yolunda hata yapmamak ve armaya beşinci yıldızı eklemek istiyor.

Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar

Cimbom'u bekleyen zorlu fikstür öncesi Alvaro Morata'nın sakatlıktan dönüşü ve kamp kadrosuna dahil edilmesi, taraftarlara umut veriyor.

Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar

Öte yandan sarı kırmızılıların maçtan önce Antalya'da girdiği kamp ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar

Milliyet'in haberine göre Dursun Özbek'in talimatıyla takım, "şampiyonluk kampı" olarak adlandırılan bir sürece girdi.

Galatasaray dış dünyaya kapıları kapattı! Dursun Özbek'ten flaş karar

DIŞ DÜNYAYA KAPILARI KAPATTI

Alınan karar ile birlikte, kulüp televizyonu dahil idari personellerin Antalya'daki kampa alınmadığı belirtildi. Oyuncular, kalabalıktan ve dikkat dağıtıcı unsurlardan izole edildi. Yoğun taktik antrenmanları ile birlikte takım, zorlu fikstüre hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlandı.

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