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Haberler Galatasaray Buruk'un inancı tam

Buruk'un inancı tam

Son dönemde sergilenen performans sonrası eleştirilen Okan Buruk, Alanya karşılaşmasıyla yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor. Oyuncularıyla bir görüşme yapan Buruk, “Şampiyon olacağız, buna inanın” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Buruk'un inancı tam

Süper Lig'de son iki sezonda mutlu sona ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son haftalardaki performansın ardından eleştiri oklarının hedefinde... Taraftarlar ve camia, şampiyonluğa olan inancını kaybetmek üzere... Ancak tecrübeli çalıştırıcı, bu durumu tersine çevireceklerine inanıyor. Buruk, Alanya deplasmanında kazanarak rüzgarı tersine çevirmeyi ve yeni bir galibiyet serisinin başlangıcına imza atmayı hedefliyor.

5. YILDIZI BİZ TAKACAĞIZ

Üst üste üçüncü kez şampiyon olacaklarını ve 5. yıldızı takacaklarını öğrencilerine aktaran Buruk'un, "Kötü bir sonuç aldık. Ancak avantaj hala bizim elimizde. 4 puanlık farkı daha da açacağız ve sezon sonunda şampiyon olacağız. Buna inanın. Önde olan biziz. Sezon sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Alanya maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisine başlıyoruz" dediği öğrenildi. Galatasaray, önceki gün Antalya'ya kampa gitmişti.

HEDEF 12 PUAN

Galatasaray, önündeki dört maçın üçünü deplasmanda oynayacak. İlk durak Alanya... Ardından Antalya'yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, sonrasında Beşiktaş ve Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Aslan, bu dört maçta 12 puan hedefliyor.

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