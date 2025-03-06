GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Yunus Akgün'ün büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre hem Yunus Akgün'ün talebi hem de Okan Buruk'un isteği nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.