GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi
Galatasaray'da sezona mükemmel bir başlangıç yapan ve kariyer sezonlarından birini geçiren Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Sarı kırmızılıların milli futbolcusu Okan Buruk'la görüştü ve aldığı fedakar kararı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Yunus Akgün'ün Süper Lig'de bu hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Okan Buruk, Yunus Akgün'ün dönüşüyle birlikte Roland Sallai'yi kulübeye çekecek.
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