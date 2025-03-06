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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi

GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi

Galatasaray'da sezona mükemmel bir başlangıç yapan ve kariyer sezonlarından birini geçiren Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Sarı kırmızılıların milli futbolcusu Okan Buruk'la görüştü ve aldığı fedakar kararı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 10:25
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GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Yunus Akgün'ün büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi

Sol dizinden operasyon geçirmesi gereken Yunus Akgün'ün şampiyonluk hedefi nedeniyle bu ameliyatı sezon sonuna ertelediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre hem Yunus Akgün'ün talebi hem de Okan Buruk'un isteği nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi

Yunus Akgün'ün Süper Lig'de bu hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ | Yunus Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi

Okan Buruk, Yunus Akgün'ün dönüşüyle birlikte Roland Sallai'yi kulübeye çekecek.

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