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Haberler Galatasaray Antalya’da kenetlenme

Antalya’da kenetlenme

Kasımpaşa beraberliği sonrası Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesi üzerine yönetim ve teknik heyet harekete geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Antalya’da kenetlenme

Başkan Dursun Özbek'in tam desteğini alan Okan Buruk, oyuncularını Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kampa almaya karar verdi. Okan Buruk, 9 Mart Pazar akşamı Alanyaspor'un konuğu olacak. Galatasaray bu maç için 3 gün önceden Antalya'nın yolunu tutacak. Sportif AŞ üyesi Muzaffer Aygün'ün Belek'te sahibi olduğu otelde kalacaklar. Okan Buruk, Antalya'nın güzel havasında kampa alacağı oyuncularını şampiyonluk için motive edecek. 2 gün boyunca Belek'te taktik çalışmalar yapacak Galatasaray cumartesi akşama doğru Alanya'ya geçecek.

GENLERİMİZDE VAR

Okan Buruk, Kemerburgaz'da futbolcularına bir konuşma yaptı. Başarılı teknik adamın, "Biz Galatasaray'ız. Şampiyonluk genlerimizde var. Puan tablosunda öndeyiz ve avantaj bizim elimizde. Geri kalan maçlarımızı kazanacak ve yeniden şampiyon olacağız" diye seslendiği öğrenildi.

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