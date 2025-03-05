Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Galatasaraylı yöneticilerin, Fenerbahçe ile RAMS Park'ta yapılan derbi öncesi oyuncularla bir araya gelirken, direkt bir rakam açıklamadığı, ancak, "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dedikleri belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; bu durumun oyuncular arasında, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı" diye konuşulduğu öğrenildi.