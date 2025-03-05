Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da futbolcuların yönetime tepki gösterdiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaraylı yöneticilerin, Fenerbahçe ile RAMS Park'ta yapılan derbi öncesi oyuncularla bir araya gelirken, direkt bir rakam açıklamadığı, ancak, "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dedikleri belirtildi.
Milliyet'in haberine göre; bu durumun oyuncular arasında, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı" diye konuşulduğu öğrenildi.
Galatasaraylı futbolcuların, Fenerbahçe'de haftalık yapılan prim ödemelerinden haberdar olduğu da bildirildi.
Galatasaray'da ligdeki 20 maçtan sadece 1'sinin primlerinin hesaba geçmesi oyuncuları rahatsız etti.
Diğer taraftan, maaşlar konusunda 1-2 aylık gecikmeler olduğu ancak özellikle prim meselesinin sıkıntı yarattığı belirlendi.
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