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Haberler Galatasaray Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da futbolcuların yönetime tepki gösterdiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 09:58
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Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Galatasaray'daki kötü gidişat nedenleri tartışılırken, sezon başından bu yana futbolculara sadece bir kere prim verildiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin oyuncuların hesabına yattığı belirtildi.

Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Primlerin ödenmemesinin durumun zorlu periyot öncesi futbolcu performanslarını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Galatasaraylı yöneticilerin, Fenerbahçe ile RAMS Park'ta yapılan derbi öncesi oyuncularla bir araya gelirken, direkt bir rakam açıklamadığı, ancak, "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dedikleri belirtildi.

Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Milliyet'in haberine göre; bu durumun oyuncular arasında, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı" diye konuşulduğu öğrenildi.

Galatasaray'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını açtı

Galatasaraylı futbolcuların, Fenerbahçe'de haftalık yapılan prim ödemelerinden haberdar olduğu da bildirildi.

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