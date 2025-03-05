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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Kolombiyalı stoper, 3-3 beraberlikle sonuçlanan maç sonrası flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 11:57
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GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Galatasaray'ın golleri Osimhen (2) ve Lemina'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini Be Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da mücadelenin en çok konuşulan ismi Carlos Cuesta oldu.

GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Ara transfer döneminde 8 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer edilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltı nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Kolombiyalı stoper mücadelenin ardından takım otobüsüyle değil özel araçla stattan ayrılırken, vatandaşı Davinson Sanchez'in takım arkadaşına moral vermeye çalıştığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Salı gününü izinli geçiren Galatasaray'da Carlos Cuesta flaş bir karar aldı.

GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, 25 yaşındaki stoperin izin gününde de çalıştığı ve bireysel antrenmanlar yaptığı belirtildi.

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