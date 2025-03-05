GALATASARAY HABERİ - Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Kolombiyalı stoper, 3-3 beraberlikle sonuçlanan maç sonrası flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da mücadelenin en çok konuşulan ismi Carlos Cuesta oldu.
Ara transfer döneminde 8 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer edilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltı nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Kolombiyalı stoper mücadelenin ardından takım otobüsüyle değil özel araçla stattan ayrılırken, vatandaşı Davinson Sanchez'in takım arkadaşına moral vermeye çalıştığı öğrenildi.
Salı gününü izinli geçiren Galatasaray'da Carlos Cuesta flaş bir karar aldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, 25 yaşındaki stoperin izin gününde de çalıştığı ve bireysel antrenmanlar yaptığı belirtildi.
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