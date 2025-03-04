  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla birlikte Roma'ya kiralamıştı. İtalyan ekibi, tecrübeli stoperle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 14:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Kış transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray'da takımdan ayrılan isimler de çok konuşuldu.

TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biriyse Victor Nelsson oldu.

TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Geçtiğimiz sezondan bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Danimarkalı stoperin ayrılığı gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Galatasaray, 2021 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten 26 yaşındaki futbolcuyu Roma'ya kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılıların 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, Çizme ekibinde göze giremedi.

TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!

Venezia maçında 32, Parma maçında ise 45 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu Monza ve Como maçlarında kulübeden çıkamadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi 14:16
Anelka'dan gündem olan sözler! "İnşallah G.Saray..." Anelka'dan gündem olan sözler! "İnşallah G.Saray..." 13:58
Trabzonspor'dan anlamlı davranış! Trabzonspor'dan anlamlı davranış! 13:37
Zeynep Sönmez'den büyük başarı! Zeynep Sönmez'den büyük başarı! 13:10
G.Saray'da büyük hüsran! G.Saray'da büyük hüsran! 13:07
F.Bahçe-Rangers maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe-Rangers maçının hakemi açıklandı! 12:32
Daha Eski
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'den şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli 12:17
Yiğido'dan tarihi başarısızlık Yiğido'dan tarihi başarısızlık 12:10
Geldiği takım çöktü! Geldiği takım çöktü! 11:10
Shai Gilgeous-Alexander'dan Rockets'a 51 sayı! Shai Gilgeous-Alexander'dan Rockets'a 51 sayı! 10:59
THY EuroLeague'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler 10:49