TRANSFER HABERİ - Nelsson'dan Galatasaray'ı yıkan haber!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla birlikte Roma'ya kiralamıştı. İtalyan ekibi, tecrübeli stoperle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, 2021 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten 26 yaşındaki futbolcuyu Roma'ya kiraladı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılıların 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, Çizme ekibinde göze giremedi.
Venezia maçında 32, Parma maçında ise 45 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu Monza ve Como maçlarında kulübeden çıkamadı.
Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.
DİĞER