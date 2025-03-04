  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Puanlar Osimhen'den

Puanlar Osimhen'den

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı attığı 16 golle takımına 17 puan kazandırdı. En kritik anlarda sahneye çıkarak sorumluluk alan Osimhen, sarı-kırmızılı takımın liderlik koltuğunda kalmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Puanlar Osimhen'den

Galatasaray'da son haftalarda yaşanan kötü günlerden etkilenmeyen tek isim Victor Osimhen oldu. Sezon başından itibaren sergilediği performans, gösterdiği aidiyet duygusu ile 'Metin Oktay'ı anımsatan Nijerya'dan gelen dünya yıldızı, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini topluyor. Osimhen'in sahadaki mücadelesi, hırsı, azmi ve attığı goller de G.Saray'a puan olarak yansımaya devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kaydettiği 16 golle takımına tam 17 puan getirdi.

9 MAÇTA KATKI YAPTI

Tüm karşılaşmalarda sorumluluk almaktan kaçınmayan Osimhen, Kasımpaşa karşısında da attığı 2 golle takımına bir puanı getiren isim oldu. Krallık yarışında da attığı 16 golle iddialı bir konumda bulunan Nijeryalı, 11 farklı karşılaşmada fileleri havalandırdı. Bu maçların sadece iki tanesinde Osimhen'in attığı gol kazanılan 3 puana etki etmezken, kalan 9 karşılaşmada 26 yaşındaki oyuncunun payı büyüktü. Toplamda 17 puan kazandıran Osimhen, attığı goller dışında sergilediği performansla da dikkat çekiyor.

ManU'dan Osimhen atağı!
Özbek'ten teknik heyete ve futbolculara destek!
DİĞER
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'iydi! Son haline inanamayacaksınız: 63 yıllık hayat arkadaşını kaybedince bakın nasıl değişti!
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
F.Bahçeli yıldıza Alman kancası!
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 4 Mart Salı 2025 Bugünkü maçlar 4 Mart Salı 2025 08:04
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:10
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:10
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:09
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:01
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 01:00
Daha Eski
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 00:59
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:47
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:44
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:43
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:41
Piatek: Kazanmak önemliydi! Piatek: Kazanmak önemliydi! 00:19