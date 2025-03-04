Puanlar Osimhen'den

Galatasaray'da son haftalarda yaşanan kötü günlerden etkilenmeyen tek isim Victor Osimhen oldu. Sezon başından itibaren sergilediği performans, gösterdiği aidiyet duygusu ile 'Metin Oktay'ı anımsatan Nijerya'dan gelen dünya yıldızı, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini topluyor. Osimhen'in sahadaki mücadelesi, hırsı, azmi ve attığı goller de G.Saray'a puan olarak yansımaya devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kaydettiği 16 golle takımına tam 17 puan getirdi.

9 MAÇTA KATKI YAPTI

Tüm karşılaşmalarda sorumluluk almaktan kaçınmayan Osimhen, Kasımpaşa karşısında da attığı 2 golle takımına bir puanı getiren isim oldu. Krallık yarışında da attığı 16 golle iddialı bir konumda bulunan Nijeryalı, 11 farklı karşılaşmada fileleri havalandırdı. Bu maçların sadece iki tanesinde Osimhen'in attığı gol kazanılan 3 puana etki etmezken, kalan 9 karşılaşmada 26 yaşındaki oyuncunun payı büyüktü. Toplamda 17 puan kazandıran Osimhen, attığı goller dışında sergilediği performansla da dikkat çekiyor.