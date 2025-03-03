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Haberler Galatasaray Trio ekibi yorumladı! Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında kararlar doğru mu?

Trio ekibi yorumladı! Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında kararlar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trio ekibi, yayıncı kuruluşta maçtaki penaltı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 09:55
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Trio ekibi yorumladı! Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında kararlar doğru mu?

8. Dakika | G.SARAY'IN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Osimhen pozisyona hamle yapması gereği kaleciye geliyor ve kaleci topa ulaşamıyor. Bütün bedenini küçülterek Osimhen'e dokunmamaya çalışıyor. Dikkatsiz bir hamle ve penaltı olduğunu düşünüyorum. VAR müdahalesinde emin değilim.

Bülent Yıldırım: Sadece kalecinin eliyle yapmış olduğu gecikmiş hamle basit bir temasa sebep olsaydı VAR müdahalesini yanlış bulurdum. Bedeniyle rakibin sol bacağına düşüp dağıtıyor. Penaltı ve VAR müdahalesi doğru.

Bahattin Duran: Victor Osimhen hızlı bir oyuncu. Hızlı davranacak. Her iki oyuncunun da amacı topla oynamak. Kaleci kontrolsüz bir şekilde gelmiyor bence ama atletik özelliklerini ön plana çıkaran Osimhen önce geliyor ve topa dokunuyor. Kaleci her ne kadar ellerini ve vücunu sakınmak istese de topa dokunmadıktan sonra dikkatsiz bir şekilde teması var. Sahada penaltı benim için ama bu pozisyonda VAR müdahalesini doğru bulmuyorum.

Trio ekibi yorumladı! Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında kararlar doğru mu?

33. Dakika | KASIMPAŞA'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Ele gelip gelmediği konusunda Kasımpaşa'nın itirazı var.

Bülent Yıldırım: Ele gelmiyor devam doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Top Sara'nın eline temas etmiyor.

Trio ekibi yorumladı! Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında kararlar doğru mu?

36. Dakika | KASIMPAŞA'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Evet futbol oyunu temas oyunudur. Her temas ihlal değildir. Bu temas çok küçük bir temas. Bir sonraki hamleyi etkileyecek bir temas değil. İsterse devam eder ve etkilenmez diye düşünüyorum. Teması hissedince kendini yere bıraktığını düşünüyorum. Penaltı olmadığını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon benim için penaltı. Lemina rakibinin kramponun altına vuruyor. Küçük bir temas ancak dikkatsiz bir temas. VAR'ın konusu değil. Galatasaray aleyhine penaltı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda topu işaret ediyor. Topla net bir şekilde Kasımpaşalı futbolcu oynuyor. Lemina topla oynamasa bile Kasımapaşalı futbolcuya çok hafif bir teması var. Bu pozisyon benim için penaltı değil. Oyunun devam etmesi doğru.

Trio ekibi yorumladı! Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında kararlar doğru mu?

81. Dakika | KASIMPAŞA'NIN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Penaltıyla birlikte bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart olması gerektiği düşüncesindeyim.

Bülent Yıldırım: Penaltıda benim için şüphe yok.

Bahattin Duran: Penaltı sahada çok net.

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