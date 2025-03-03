Trio ekibi yorumladı! Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında kararlar doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trio ekibi, yayıncı kuruluşta maçtaki penaltı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar...
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81. Dakika | KASIMPAŞA'NIN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON
Deniz Çoban: Penaltıyla birlikte bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart olması gerektiği düşüncesindeyim.
Bülent Yıldırım: Penaltıda benim için şüphe yok.
Bahattin Duran: Penaltı sahada çok net.
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