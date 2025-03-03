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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar Fenerbahçe taraftarları!

Okan Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar Fenerbahçe taraftarları!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa karşısında alınan beraberliğinin ardından gelen tepkiler ve sosyal medyada yapılan istifa çağrıları hakkında bir sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 01:00
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Okan Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar Fenerbahçe taraftarları!

Bir televizyon programına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında alınan beraberliğinin ardından gelen tepkilere yanıt verirken sosyal medyadan yapılan istifa çağrıları hakkında sert sözler kullandı.

Son 1 aydır oğluyla birlikte Florya'da kaldığını belirten Buruk şunları söyledi:

"FUTBOLCULARIMIN NEFES ALACAK HALİ YOK"

"Son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Son 1 ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte oğlumla beraber hep Florya'da kaldım. Ne benim ne futbolcuların nefes alacak hali bile yok.

Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç gelince her kafadan bir ses çıkar."

"TAKIMA KİMSE HAKSIZLIK ETMESİN"

Oyuncularına haksızlık edildiğini de dile getiren tecrübeli teknik adam şunları kaydetti:

"Kimse haksızlık etmesin bu takıma. Dünyanın en iyi takımı Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamamış. Biz ligde yenilgisiz giden tek takımız. Rakipler ne yaparlarsa yapsın, biz şampiyon olacağız. Haftada tek maç oynayacak olmanın avantajı da bizim dinlenmemizi sağlayacak."

"O HASHTAG'LERİ AÇAN FENERBAHÇE TARAFTARLARI"

Sosyal medyada istifa hashtag'leri açanların Fenerbahçe taraftarları olduğunu söyleyen Buruk, bu yazılanları önemsemediğini belirtirken şunları söyledi:

"Sosyal medyada açılan 'istifa' hashtaglerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir ve sever. İsteyen istediğini yazsın, Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz."

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