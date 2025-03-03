Kayıp ilanı

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Galatasaray, 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar zirve yolunda çok kritik 2 puan kaybetti. Aslan, ikinci yarıda 2-1 geriye düştüğü maçı çevirmesini bilse de yine üstünlüğünü koruyamadı. Cimbom, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar (2-2), ligde Fenerbahçe (0- 0), kupada da Konyaspor (0-0) ile berabere kalmıştı. Kasımpaşa'dan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, son 10 günde 4 resmi maçta 4 beraberlik aldı, ligde Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi.

OSIMHEN YETMEDİ

Aslan ilk yarıda Osimhen'in 12'deki penaltı golüyle skoru 1-0 yaptı. İlk devre de bu skorla tamamlandı. Ancak ikinci yarıda müthiş bir tempo vardı. Kasımpaşa, 52'de Ben Ouanes'in kafa golüyle 1-1'i sağladı, 61'de de Brekalo sahneye çıkıp ev sahibini 2-1 üstünlüğe taşıdı. Osimhen'in çabalarıyla 69'da kazanılan serbest atışta Sara kesti, Sanchez-Lemina işbirliği geldi: 2-2 71'de Osimhen yine klasını gösterdi, 3-2'yi buldu. Fakat 85. dakikada Cuesta'nın hatasıyla gelen penaltıda Hajradinovic affetmedi: 3-3

OKAN BURUK TRİBÜNDE

Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 maç ceza alan Okan Buruk, mücadeleyi tribünde takip etti. Yedek kulübesinde bulunamayan Buruk, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendisine ayrılan alana geçti. Başarılı teknik adamın hem penaltı esnasında hem de maç boyunca heyecanlı görüntüsü dikkat çekti.

DERBİ KADROSU SAHADA

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanında derbi kadrosunu korudu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında sahaya çıkan ilk 11 ile dünkü Kasımpaşa mücadelesindeki ilk 11 birebir aynıydı. Lemina, Sara ve Torreira orta sahası korunurken, savunmada yine 4'lü diziliş tercih edildi. Osimhen yine tek forvet olarak oynadı. Sallai ile Barış Alper kanatlara geçerken, savunma bekinde Frankowski ile Eren yer aldı. Abdülkerim- Sanchez savunma ikilisi de devam etti.

YILMAZ 2. KEZ

Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, ikinci kez Galatasaray'a rakip oldu. Futbolculuk döneminde 2012-2015 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Burak Yılmaz, daha önce Beşiktaş'ın başında iken Galatasaray'la karşı karşıya gelmişti. Genç çalıştırıcı dün de Kasımpaşa'nın başında sarı-kırmızılılara karşı rakip oldu.

HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda kenetlendi. Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular, Kasımpaşa maçı öncesi özel bir video yayınladı. Kaptan Muslera, ''Beşinci yıldıza giden yolda bize inanın, destek olun ve birlikte başaralım. Mayıslar bizimdir!" dedi. Buruk, "Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukta ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı. Hep beraber kenetlenelim. Başka Galatasaray yok" diye konuştu.

İLK KEZ BÖYLE BİR CEZA

Okan Buruk'un cezası nedeniyle yer almadığı mücadelede G.Saray'ı kenarda yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetti. Buruk'un ceza almasına tepki gösteren Saraloğlu, "Hocamızın burada olmaması bizi üzdü, düşündürdü ve çelişkiye düşürdü. İlk kez bir teknik adama açıklamalarından dolayı ceza verildi. Sözlerinde cezalık bir şey yoktu, Tahkim'den dönmemesi bizi yine üzdü. Üzüntüyü bir kenara bırakacağız" ifadelerini kullandı.