Kasımpaşa laneti!

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden sarı- kırmızılılar, bu sezon ikinci kez karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı yine yenemedi. Süper Lig'in ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan mücadelede 3-0 öne geçen Cimbom, avantajını koruyamamış ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

Dün de iki kez öne geçmeyi başaran Okan Buruk'un öğrencileri yine skoru korumayı başaramadı. Yine rakibiyle 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar büyük bir avantajı kaçırdı. Geçen sezonki mücadele ise rakibini 4-3 yenen G.Saray'ın, Kasımpaşa ile karşılaştığı son 3 mücadelede toplamda 19 gol sevinci yaşandı.

SALLAİ SINIFTA KALDI

Sarı-kırmızı takımın Macar futbolcusu Sallai, F.Bahçe derbisinde olduğu gibi dün de sınıfta kaldı. Özellikle hücumda etkisiz kalan ve ataklarda başarısız olan Sallai, 65. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı. Yunus'un takıma katılacak olmasıyla birlikte Sallai'nin yeniden kulübeye çekilmesi bekleniyor.

SANCHEZ GOLÜNÜ ATTI

G.Saray'ın yıldızı Sanchez, Kasımpaşa maçında yine iyiydi. Hem savunmada başarılı müdahalelerde bulunan tecrübeli oyuncu hem de attığı golle yıldızlaştı. 69'da Sara'nın ortasında fileleri bulan Sanchez, bu sezon 5. golünü attı.

KENDİMİZİ SORGULAMALIYIZ

Ara transfer döneminde takıma dahil olan Mario Lemina, Kasımpaşa beraberliği sonrasında özeleştiri yaptı. 6 hafta oynamadan sarıkırmızılılara geldiğini hatırlatan Lemina, "Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Bu maçta eksik olan şey tazelikti. Kendimizi de sorgulamamız lazım. Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız" dedi.

KAAN AYHAN: SİNİRLİYİZ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Kaan Ayhan, Kasımpaşa beraberliği sonrasında sinirli olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdik. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı doğrular ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Sinirliyiz, kazanamadık. Soğuk kanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını, Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz."