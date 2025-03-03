GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen daha ne yapsın!

Şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan G.Saray'da Victor Osimhen'in performansı ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımın en formda ismi olan Nijeryalı futbolcu, Kasımpaşa önünde de gollerini attı ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. İlk olarak 12. dakikada kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Osimhen, 69'da Sanchez'in attığı golde de serbest vuruşu aldırmıştı. Ardından 71'de savunmayı vücut hareketiyle geçip topu filelere gönderen Osimhen yine şovunu yaptı.

Takımın ligde attığı son 9 golün 6'sını kaydeden başarılı futbolcu, toplamda ise 16. kez fileleri sarsarak krallık yarışında ikinci sıradaki Banza'yı yakaladı ve Piatek ile farkı da 2'ye indirdi. Ligin ilk yarısında olduğu gibi yine Kasımpaşa'ya karşı iki gol sevinci yaşayan Nijeryalı dünya yıldızı, bu sezon resmi maçlarda 6. kez duble yapmayı başardı. Hücumda yalnız kalmasına karşın çabasıyla alkış alan Osimhen, yine sahanın en iyisiydi ama bu 3 puana yeterli olmadı.

"HEPİMİZ UYANMALIYIZ"

Maçın yıldızı Victor Osimhen, mücadele bitiminde şöyle konuştu: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız."