GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

Kupada işi zora soktuk belki ama devam ediyoruz. Okan Buruk ben olduğum sürece bu takımın başında olacak.

2 senedir şampiyon oluyoruz. Bu yıl da 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru gidiyoruz" dediği öğrenildi.