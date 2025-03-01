GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde tartışılan teknik direktör Okan Buruk hakkında son noktayı koydu. Özbek, tecrübeli çalıştırıcıya güvendiklerini ve 5. yıldıza doğru ilerlediklerini söyledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kupada işi zora soktuk belki ama devam ediyoruz. Okan Buruk ben olduğum sürece bu takımın başında olacak.
2 senedir şampiyon oluyoruz. Bu yıl da 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru gidiyoruz" dediği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Sosyal medyada bilinçli olarak Okan Buruk'u itibarsızlaştırmak için eleştirilerin yapıldığına dikkat çeken Galatasaraylı yöneticiler, "Okan Buruk 2 sene şampiyonluk yaşattı ve bu sezon da mutlu sona ulaşacağız.
Son dakikada diğer maçın sonucunu futbolcularına iletmesi kadar doğal bir şey olamaz. Orada golü yesek bu sefer neden uyarmadın denilecekti" ifadelerini kullandılar.
DİĞER