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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde tartışılan teknik direktör Okan Buruk hakkında son noktayı koydu. Özbek, tecrübeli çalıştırıcıya güvendiklerini ve 5. yıldıza doğru ilerlediklerini söyledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 16:10
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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenen ve oynadığı futbolla eleştirilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tartışmalara neden olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a destek oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

Okan Buruk'a desteğini ifade eden Dursun Özbek, "Hocamızın hep yanında olacağız. Bir takım zaman zaman düşüşler yaşayabilir ama hala ligde şampiyonluk için ciddi bir avantajımız bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

Kupada işi zora soktuk belki ama devam ediyoruz. Okan Buruk ben olduğum sürece bu takımın başında olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

2 senedir şampiyon oluyoruz. Bu yıl da 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru gidiyoruz" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! "Ben görevde olduğum sürece..."

Milliyet'te yer alan habere göre; Sosyal medyada bilinçli olarak Okan Buruk'u itibarsızlaştırmak için eleştirilerin yapıldığına dikkat çeken Galatasaraylı yöneticiler, "Okan Buruk 2 sene şampiyonluk yaşattı ve bu sezon da mutlu sona ulaşacağız.

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