42. madde için uyardık

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Yelkencioğlu, "Allah kimseyi, kendi milletine ağzına geleni söyleyen birini savunmak zorunda bırakmasın. Acun Bey, 'Siz Türkler' diye başlayıp her türlü aşağılamayı kabul edebiliyor ve sonunda da çirkin, ırkçı bir söylemle konunun başka bir boyuta taşınmasını normal görüyorsa, kendi mizacıdır. TFF'yi doğru sevk şeklinin 42. madde olması gerektiği konusunda uyardık" diye vurguladı.

Buruk'a 1 maç ceza

PFDK kararları dün akşam açıklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamaları nedeniyle 1 maç ceza aldı. Buruk, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile ligde oynayacağı maçta cezalı olacak. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e de açıklamaları nedeniyle 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi.

Kendi algıları

Niyazi Yelkencioğlu, "Sarı kartlar, istatistikler üzerinden, gerçekle ilgisi olmayan kendi algılarını oluşturmaya çalışıyorlar. Gerçekler ortaya çıkınca mahcup dahi olmuyorlar. Bıraksınlar manipülasyonları. Son 13 haftada hep birlikte sahaya odaklanıp ligden keyif alalım" diye vurguladı.

Icardi ısınıyor

Sağ diz ön çapraz bağ kopması sakatlığı nedeniyle 7 Kasım 2024'teki Tottenham maçından beri oynayamayan Mauro İcardi, Kemerburgaz'da salonda çalıştı. İcardi'nin paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.