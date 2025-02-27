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Haberler Galatasaray Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor

Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor

Derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu merak ediliyor. Zorlu maç trafiğine girecek olan sarı kırmızılılarda derbide sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan ve formasından uzak kalan isimlerden müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:41
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Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor

Zorlu maç trafiğine girecek olan sarı kırmızılılarda sakat oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor

Derbide sakatlanarak kenara gelen Eren Elmalı ve Roland Sallai'de de herhangi bir soruna rastlanmadı.

Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor

Fenerbahçe maçında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Victor Osimhen'in MR'ı temiz çıktı. 26 yaşındaki yıldızın ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor

MORATA'DAN MÜJDELİ HABER

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı ve sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Alvaro Morata bireysel saha ve koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor

Takvim'de yer alan habere göre; İspanyol oyuncunun, Kasımpaşa ile oynanacak lig maçında kadroda olabileceği iddia edildi.

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