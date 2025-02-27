Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor
Derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu merak ediliyor. Zorlu maç trafiğine girecek olan sarı kırmızılılarda derbide sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan ve formasından uzak kalan isimlerden müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Fenerbahçe maçında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Victor Osimhen'in MR'ı temiz çıktı. 26 yaşındaki yıldızın ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi.
MORATA'DAN MÜJDELİ HABER
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı ve sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Alvaro Morata bireysel saha ve koşu çalışmalarına başladı.
Takvim'de yer alan habere göre; İspanyol oyuncunun, Kasımpaşa ile oynanacak lig maçında kadroda olabileceği iddia edildi.
Alvaro Morata, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gole imza attı.
JAKOBS'UN SON DURUMU
Sakatlıklarla boğuşan Ismail Jakobs'un aşil tendonundaki problem nedeniyle birkaç hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyor.
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