  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray-Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | ZTK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | ZTK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından kupaya odaklanan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Taraftarı önünde 3 puan almanın yollarını arayacak Cimbom, gruptan çıkmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kupada oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray'ın lider Konyaspor'a karşı nasıl oynayacağı heyecanla bekleniyor. Sıralamadaki yerini korumak isteyen Recep Uçar'ın öğrencileri ise hata yapmak istemiyor. Peki, Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 16:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | ZTK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Cimbom, ikinci hafta maçında da Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Konyaspor karşısında galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde mücadeleye hazırlanan Cimbom, Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak müzesine bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Recep Uçar ile Boluspor ve İkas Eyüpspor maçlarını kazanan Konyaspor ise zorlu deplasmanda sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Jelert, Cuesta, Kaan, Berkan, Efe, Kerem, Yusuf Demir, Eyüp, Yunus, Ahmed

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Adil, Calusic, Uğurcan, Jevtovic, Oğulcan, Keyta, Ndao, Yusuf, Kramer

ASLAN HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak, en çok mutlu sona ulaşan takım olan Cimbom, müzesine bir yenisini daha götürmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk Türkiye Kupasını almak için mücadele eden Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek çeyrek final biletini kapmayı amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında herhangi bir hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını kullarak etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

GALATASARAY'DAN KONYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Bu sezon Süper Lig'de iki defa karşı karşıya gelen Galatasaray ile Konyaspor, kupa maçında 3. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan iki maçta Cimbom, Konya ekibi mağlup etmeyi başardı. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0 galip geldi.

CİMBOM'DA 3 EKSİK

Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Yıldız isimlerin ne zaman geri döneceği belirsizliğini korurken, Teknik Direktör Okan Buruk'un hangi isimleri tercih edeceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor | CANLI
Gaziantep FK - F.Bahçe | CANLI İZLE
DİĞER
Burnunun ucu yok olmuştu! 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı...
DEM heyeti İmralı'dan döndü! Öcalan PKK'yı lağvedecek çağrıyı bizzat kaleme aldı: Artık silah dönemi bitti
En-Nesyri'den muhteşem vole! İZLEYİN
Salvatore Foti'den Mourinho sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri'den muhteşem vole! İZLEYİN En-Nesyri'den muhteşem vole! İZLEYİN 16:49
Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı detayları Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı detayları 16:41
Yelkencioğlu'ndan gündeme ilişkin açıklama Yelkencioğlu'ndan gündeme ilişkin açıklama 16:17
Şadan Derya Erke vefat etti Şadan Derya Erke vefat etti 16:15
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi 16:01
Boztepe: Süper Lig'de yabancı hakem... Boztepe: Süper Lig'de yabancı hakem... 15:51
Daha Eski
Gaziantep FK - F.Bahçe | CANLI İZLE Gaziantep FK - F.Bahçe | CANLI İZLE 15:50
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! 15:44
Claudio Echeverri Manchester City'de Claudio Echeverri Manchester City'de 15:34
İnan: Farklı skor almamız gerekiyor İnan: Farklı skor almamız gerekiyor 15:18
Salvatore Foti'den Mourinho sözleri! Salvatore Foti'den Mourinho sözleri! 15:13
Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı detayları Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı detayları 14:55