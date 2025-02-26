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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Nijeryalı oyuncunun Manchester United'a olası bir transferi hakkında konuştu. Açıklamasında, sarı kırmızılı taraftarlara umut veren bazı detaylar dikkat çekti. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 19:52
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen ile dünya çapında ses getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

Sarı kırmızılı taraftarlar, kısa süre içerisinde özel bir bağ kurduğu yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentiler ile sarsılmıştı

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

Nijeryalı santrfor, ara transfer dönemine dair yaptığı açıklama ile kalacağını belirtmiş ve taraftarların gönlüne su serpmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

Florya yönetiminde oyuncunun bonservisi için yoğun mesailer sürerken, ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, GiveMeSport'a yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

"TRANSFERİ BÜTÇEYE BAĞLI..."

Romano, yaptığı açıklama ile Manchester United'ın Osimhen ile ilgilendiğini bir kez daha doğruladı. İtalyan gazeteci, aynı zamanda Viktor Gyökeres'i radarına alan Kırmızı Şeytanlar'ın önünde ciddi bir bütçe problemi olduğunu belirtti. İşte o ifadeler...

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

"Transfer söylentilerinin yoğunlaşacağı döneme doğru ilerliyoruz fakat Osimhen transferi, tamamen Manchester United'ın bir golcüye ne kadar para harcayabileceklerine bağlı bir durum."

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

"Osimhen'i ve Gyökeres'i gerçekten beğeniyorlar. Beğendikleri birkaç isim daha var fakat masaya ne kadar para koyabilecekleri önemli."

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

"Osimhen'in 75 milyon euro olarak belirlenen bir serbest kalma bedeli var. Ayrıca Osimhen'in de bu teklifi hemen kabul edip etmeyeceğine gelirsek; geçtiğimiz yaz Chelsea ve diğer kulüpler ile arasında yaşananları hatırlamamız gerekir."

GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

"BEKLENTİSİNİN ALTINDA TRANSFER OLMAYACAK"

"Osimhen, Napoli'deki sözleşmesinin aynısını talep edecektir ve bu 12 milyon euro civarında bir maaş yükü demek. United, bütçesini ayarlayamaz ise bu maaşın altında oyuncu kesinlikle transfer olmak istemeyecektir."

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