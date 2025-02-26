GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir
Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Nijeryalı oyuncunun Manchester United'a olası bir transferi hakkında konuştu. Açıklamasında, sarı kırmızılı taraftarlara umut veren bazı detaylar dikkat çekti. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 19:52
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Florya yönetiminde oyuncunun bonservisi için yoğun mesailer sürerken, ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, GiveMeSport'a yaptığı açıklama ile dikkat çekti.
"TRANSFERİ BÜTÇEYE BAĞLI..."
Romano, yaptığı açıklama ile Manchester United'ın Osimhen ile ilgilendiğini bir kez daha doğruladı. İtalyan gazeteci, aynı zamanda Viktor Gyökeres'i radarına alan Kırmızı Şeytanlar'ın önünde ciddi bir bütçe problemi olduğunu belirtti. İşte o ifadeler...
"Transfer söylentilerinin yoğunlaşacağı döneme doğru ilerliyoruz fakat Osimhen transferi, tamamen Manchester United'ın bir golcüye ne kadar para harcayabileceklerine bağlı bir durum."
"Osimhen'i ve Gyökeres'i gerçekten beğeniyorlar. Beğendikleri birkaç isim daha var fakat masaya ne kadar para koyabilecekleri önemli."
"Osimhen'in 75 milyon euro olarak belirlenen bir serbest kalma bedeli var. Ayrıca Osimhen'in de bu teklifi hemen kabul edip etmeyeceğine gelirsek; geçtiğimiz yaz Chelsea ve diğer kulüpler ile arasında yaşananları hatırlamamız gerekir."
"BEKLENTİSİNİN ALTINDA TRANSFER OLMAYACAK"
"Osimhen, Napoli'deki sözleşmesinin aynısını talep edecektir ve bu 12 milyon euro civarında bir maaş yükü demek. United, bütçesini ayarlayamaz ise bu maaşın altında oyuncu kesinlikle transfer olmak istemeyecektir."
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