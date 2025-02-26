GALATASARAY HABERLERİ | Ünlü İtalyan gazeteciden Victor Osimhen açıklaması: Transfer olmak istemeyecektir

"Osimhen'i ve Gyökeres'i gerçekten beğeniyorlar. Beğendikleri birkaç isim daha var fakat masaya ne kadar para koyabilecekleri önemli."

"Osimhen'in 75 milyon euro olarak belirlenen bir serbest kalma bedeli var. Ayrıca Osimhen'in de bu teklifi hemen kabul edip etmeyeceğine gelirsek; geçtiğimiz yaz Chelsea ve diğer kulüpler ile arasında yaşananları hatırlamamız gerekir."