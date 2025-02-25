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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!

GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbide golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından hakem Slavko Vincic'e yönelik eleştirilerde bulundu. Ancak Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, hakem Vincic hakkında beklenmedik bir yorum yaptı. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 09:52
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​GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

​GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!

Karşılaşmayı değerlendiren Victor Osimhen, "Bizim için normal bir maçtı. Kazanmak istiyorduk ama berabere kaldık" dedi.

​GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!

Şampiyonluk yarışına dair soruya Victor Osimhen, "Daha önümüzde maçlar var, biz arkamızdaki takımlara bakmıyoruz, kendimize bakıyoruz."

​GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!

"Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Şampiyon olma şansımız bence çok yüksek" cevabını verdi.

​GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!

"Jose Mourinho hakkında söylersin" sorusunu Victor Osimhen, "Önemli bir teknik direktör. Bizim hocamız da çok büyük bir isim."

​GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!

"Türk futbolunda harika bir mirası var. Başka takımların teknik direktörleri hakkında konuşmuyorum" şeklinde cevapladı.

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