GALATASARAY HABERİ-Buruk'un eleştirdiği Vincic hakkında Osimhen'den beklenmedik yorum!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbide golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından hakem Slavko Vincic'e yönelik eleştirilerde bulundu. Ancak Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, hakem Vincic hakkında beklenmedik bir yorum yaptı. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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"Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Şampiyon olma şansımız bence çok yüksek" cevabını verdi.
"Jose Mourinho hakkında söylersin" sorusunu Victor Osimhen, "Önemli bir teknik direktör. Bizim hocamız da çok büyük bir isim."
"Türk futbolunda harika bir mirası var. Başka takımların teknik direktörleri hakkında konuşmuyorum" şeklinde cevapladı.
Tivibu Spor'a konuşan Victor Osimhen hakeme dair soruyu, "Adil yönetti. İyi bir hakem. Şikayetimiz yok maçı iyi kontrol etti" diye yanıtladı.
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