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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda gözler kalede kimin olacağına çevrildi. AZ Alkmaar maçındaki kurtarışlarıyla ön planana çıkan Günay Güvenç, Okan Buruk'un kafasını karıştırdı. Muslera ve Günay'ın istatistikleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 12:02
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GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

Galatasaray'da sezon başından bu yana tartışılan performansa imza atan Fernando Muslera, perşembe akşamı oynanan AZ Alkmaar maçında teknik direktör Okan Buruk tarafından kızağa çekildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

Uruguaylı eldiven, 14 yıllık Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlık olmadan ilk kez yedek kulübesinde maça başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

Onun yerine ise kaleye geçen Günay Güvenç, sergilediği performansla taraftarların takdirini kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi'nde altı maça çıktı ve 38 yaşındaki eldiven bu karşılaşmalarda 16 kurtarışa imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

Uruguaylı'nın gol engelleme oranı ise 0.47 olarak istatistiklere yansıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

İlk üç maçta Muslera'nın cezası nedeniyle kaleye geçen ve son oynanan AZ maçında da görev alan Günay ise toplamda oynadığı 4 karşılaşmada 17 kez top kurtardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

Günay'ın gol engelleme oranı da 2.12. Günay birçok istatistikte de Muslera'yı geride bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

MAÇ SONU DESTEK
Galatasaray taraftarı, AZ Alkmaar maçında 8 kurtarışa imza atan ve tarihi bir faciayı önleyen Günay Güvenç'i karşılaşmanın ardından bağrına bastı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

RAMS Park'taki tribünler; maç sonrasında Günay'ı çağırarak 'Helal olsun sana' diyerek tezahüratlarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

BURUK SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI
Okan Buruk da Fenerbahçe derbisinde kaleyi kimin koruyacağı konusundaki soruyu cevapsız bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...

Tecrübeli çalıştırıcı, Muslera ile Günay arasındaki tercihine taktik çalışmada karar verecek.

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