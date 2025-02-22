GALATASARAY HABERLERİ - Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda gözler kalede kimin olacağına çevrildi. AZ Alkmaar maçındaki kurtarışlarıyla ön planana çıkan Günay Güvenç, Okan Buruk'un kafasını karıştırdı. Muslera ve Günay'ın istatistikleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 12:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi'nde altı maça çıktı ve 38 yaşındaki eldiven bu karşılaşmalarda 16 kurtarışa imza attı.
Uruguaylı'nın gol engelleme oranı ise 0.47 olarak istatistiklere yansıdı.
İlk üç maçta Muslera'nın cezası nedeniyle kaleye geçen ve son oynanan AZ maçında da görev alan Günay ise toplamda oynadığı 4 karşılaşmada 17 kez top kurtardı.
Günay'ın gol engelleme oranı da 2.12. Günay birçok istatistikte de Muslera'yı geride bıraktı.
MAÇ SONU DESTEK
Galatasaray taraftarı, AZ Alkmaar maçında 8 kurtarışa imza atan ve tarihi bir faciayı önleyen Günay Güvenç'i karşılaşmanın ardından bağrına bastı.
RAMS Park'taki tribünler; maç sonrasında Günay'ı çağırarak 'Helal olsun sana' diyerek tezahüratlarda bulundu.
BURUK SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI
Okan Buruk da Fenerbahçe derbisinde kaleyi kimin koruyacağı konusundaki soruyu cevapsız bıraktı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Muslera ile Günay arasındaki tercihine taktik çalışmada karar verecek.
DİĞER