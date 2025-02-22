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Haberler Galatasaray 100'den fazla ülkede yayınlanacak

100'den fazla ülkede yayınlanacak

Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek. beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam de kullanılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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100'den fazla ülkede yayınlanacak
Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek. beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam de kullanılacak.
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