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100'den fazla ülkede yayınlanacak
Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek. beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam de kullanılacak.
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