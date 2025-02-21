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Haberler Galatasaray Yeniler forma istiyor

Yeniler forma istiyor

Ara transferde gelenler dev derbide forma istiyor. UEFA listesinde olmayan Lemina, Frankowski, Eren ve Ahmed derbiyi bekliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Yeniler forma istiyor

Ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu, Fenerbahçe derbisini bekliyor. UEFA listesinde yer almadıkları için AZ Alkmaar mücadelesinde kadroda bulunmayan bu 4 isim, Fenerbahçe karşısına daha güçlü fizik ve dinlenmiş bir şekilde çıkacak. Çaykur Rizespor maçında da süre alan Lemina, Frankowski, Eren ve Ahmed, derbide de sahada olmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da bu oyuncuları Fenerbahçe önünde kullanmayı düşünüyor. Savunma beklerinde Frankowski ve Eren, orta sahada Lemina ve hücuma yakın olarak Ahmed'in ilk 11'e girebileceği aktarıldı.

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