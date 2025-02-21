  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Osimhen hedefi

Osimhen hedefi

Galatasaray'da Osimhen'in bonservisinin alınması için çalışmalar sürüyor. Galatasaray’da mutlu olan dünyaca ünlü golcü için Napoli ile sıkı bir pazarlık yürütülmesi hedefleniyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen hedefi

Sezon başında Napoli'den kiralanan ve tüm dünyada yankı uyandıran Victor Osimhen için Galatasaray harekete geçecek. Nijeryalı forvetin bonservisini almak isteyen sarıkırmızılılar, Napoli ile sıkı bir pazarlık içerisine girecek. Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda forma giymekten mutluluk duyması yönetimin en önemli kozu olacak. Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'u sevmesi de bir diğer faktör olarak göze çarpıyor.

MÜTHİŞ GOL KATKISI

Sezon başından bu yana Galatasaray'a ciddi katkılar sağlayan 26 yaşındaki Osimhen özellikle Süper Lig'de ciddi katkı verdi. Ligde 18 maça çıkan yıldız forvet; 14 gol atarken 4 asist yaptı. Böylece Osimhen, 18 lig maçında 18 gole direkt etki etmiş oldu. Bilhassa son Çaykur Rizespor deplasmanında kaydettiği 2 şık kafa golüyle adından söz ettiren Nijeryalı oyuncu, takımının zirve yarışında güç kazanmasını sağladı.

M.UNITED DA ÇOK İSTEKLİ

Victor Osimhen'i Avrupa'da birçok önemli kulüp yakından takip ediyor. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Osimhen'i çok istediği bildirildi. Kırmızı-beyazlıların teknik patronu Ruben Amorim'in Nijeryalı yıldız santrforu çok beğendiği ve yeni sezonda kadrosunda mutlak görmek istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'ın en büyük kozu Victor Osimhen olacak. Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısındaki derbide Kadıköy'de 3-1 kazandıkları maçta Mertens'e çok şık bir asist yapmıştı. Başarılı yıldızın şimdi taraftarlarının önünde gol atmak istediği vurgulandı.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'da Muslera'nın yerine 3 güçlü aday...
DİĞER
Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkını ihanet bitirdi! Bakın çiftin arasına kim girmiş...
İBB Boğaz'daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı
BAY için çılgın teklif!
İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! 03:44
Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! 03:44
Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı 03:40
Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe 03:40
Skriniar: İstediğimizi elde ettik Skriniar: İstediğimizi elde ettik 03:40
Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı 03:26
Daha Eski
Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe 03:22
Skriniar: İstediğimizi elde ettik Skriniar: İstediğimizi elde ettik 03:20
Derbinin gölgesinde Derbinin gölgesinde 02:17
Belçika'da Fener alayı Belçika'da Fener alayı 02:17
Mourinho: Önce döner ve dizi, sonra G.Saray! Mourinho: Önce döner ve dizi, sonra G.Saray! 02:11
F.Bahçe son 16'da! F.Bahçe son 16'da! 02:11