Osimhen hedefi

Sezon başında Napoli'den kiralanan ve tüm dünyada yankı uyandıran Victor Osimhen için Galatasaray harekete geçecek. Nijeryalı forvetin bonservisini almak isteyen sarıkırmızılılar, Napoli ile sıkı bir pazarlık içerisine girecek. Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda forma giymekten mutluluk duyması yönetimin en önemli kozu olacak. Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'u sevmesi de bir diğer faktör olarak göze çarpıyor.

MÜTHİŞ GOL KATKISI

Sezon başından bu yana Galatasaray'a ciddi katkılar sağlayan 26 yaşındaki Osimhen özellikle Süper Lig'de ciddi katkı verdi. Ligde 18 maça çıkan yıldız forvet; 14 gol atarken 4 asist yaptı. Böylece Osimhen, 18 lig maçında 18 gole direkt etki etmiş oldu. Bilhassa son Çaykur Rizespor deplasmanında kaydettiği 2 şık kafa golüyle adından söz ettiren Nijeryalı oyuncu, takımının zirve yarışında güç kazanmasını sağladı.

M.UNITED DA ÇOK İSTEKLİ

Victor Osimhen'i Avrupa'da birçok önemli kulüp yakından takip ediyor. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Osimhen'i çok istediği bildirildi. Kırmızı-beyazlıların teknik patronu Ruben Amorim'in Nijeryalı yıldız santrforu çok beğendiği ve yeni sezonda kadrosunda mutlak görmek istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'ın en büyük kozu Victor Osimhen olacak. Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısındaki derbide Kadıköy'de 3-1 kazandıkları maçta Mertens'e çok şık bir asist yapmıştı. Başarılı yıldızın şimdi taraftarlarının önünde gol atmak istediği vurgulandı.