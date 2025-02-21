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Haberler Galatasaray Galatasaray tahkime gitti

Galatasaray tahkime gitti

Vincic atamasının ardından G.Saray yönetimi, yürütmeyi durdurmak için Tahkim’e başvurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray tahkime gitti

Pazartesi günü oynanacak olan derbinin hakemi açıklanırken yankıları devam ediyor. Bu karara itiraz eden sarı-kırmızılılar, Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Yürütmeyi durdurmak için harekete geçen ve başvuruda bulunan sarı-kırmızılılar bu atamanın kurallara aykırı olduğunu savunuyor. Tahkim Kurulu'ndan yanıt bekleyen yönetim, çıkacak karara göre hareket edecek. Hatırlanacağı üzere G.Saray yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbi öncesinde yaptığı çağrıya kayıtsız kalmış ve toplantıya katılmamıştı.

CEFERIN'E DAVET

G.Saray yönetimi derbiye Slavko Vincic'in atanmasının ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e davet mektubu göndererek pazartesi günü oynanacak olan derbiye çağırdı. Mektupta, "Yaşanacaklara şahitlik etmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandıldı.

MARIBOR TEPKİSİ

Sarı-kırmızılılar, Slavko Vincic atamasına başından beri karşı çıktı. Vincic'in Maribor'lu olması ve bu takımın maçlarını yönetemediği biliniyor. Maribor'un sahibinin F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı olmasının da G.Saray'ın Vincic'i istememesinde önemli rol oynadığı iddia ediliyor.

18. KEZ YABANCI HAKEM YÖNETECEK

İki takım arasında Süper Lig tarihinde daha önce 17 maçı yabancı hakemler yönetti. Geride kalan 17 maçın 5'ini G.Saray, 5'ini F.Bahçe kazanırken 7 karşılaşma ise berabere sona erdi.

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